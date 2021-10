La Palma

Die große Flucht ist erfolgreich geschafft. Der Kieler Jura-Student Melwin Fink hat die erste Etappe des Minitransat von Les Sables d’Olonne auf die Kanaren-Insel La Palma in der Kategorie der Serienboote mit riesigem Vorsprung gewonnen. Während der 19-Jährige am 7. Oktober um 16:05 Uhr (deutscher Zeit) die Ziellinie überquerte, hatte der Österreicher Christian Kargl als sein ärgster Verfolger noch rund 100 Seemeilen vor sich.

Heftige Diskussion um Finks riskante Entscheidung

Fink ist mit dem Etappensieg bei dem Solo-Rennen auf den 6,50 Meter langen Booten ein Coup gelungen, der in Seglerkreisen heftig diskutiert wird: Vor einer Woche hatte die Wettfahrtleitung vor einem heftigen Sturm gewarnt, der die Flotte am Kap Finisterre, der Norwestspitze Spaniens, treffen würde. Die Empfehlung der Organisatoren: Sucht Schutz im Hafen! 63 der 65 Starter in der Kategorie der Serienboote folgten der Empfehlung, nur Fink und Kargl entschieden sich zum Weitersegeln. Während der Österreicher kurz darauf doch mit einem technischen Problem in einen portugiesischen Hafen musste, schaffte es der jüngste Teilnehmer im Feld, das Tief auf offener See abzuwettern. Danach war er uneinholbar. Nach 10 Tagen, 35 Minuten und 37 Sekunden auf See hatte er die 1350 Seemeilen des ersten Abschnitts bewältigt. Am 29. Oktober steht die zweite Etappe an. Dann geht es über 2700 Seemeilen über den Atlantik nach Guadeloupe.

Vor Fink waren bereits die vier schnellsten Starter der Proto-Wertung auf La Palma angekommen. Sie hatten mit den schnellen Prototypen bereits den Gefahrenbereich passiert, als die Sturmwarnung kam.