Wie läuft die neue Qualifikation?

Schon bevor die Spiele in Tokio nach großem öffentlichen Druck abgesagt worden waren, fielen einige Qualifikationsregatten ins Wasser. Neben noch nicht vergebenen Nationenstartplätzen sollten der traditionsreiche Trofeo Princesa Sofía auf Mallorca sowie der Weltcup in Genua wenige Wochen später auch Entscheidungen in der internen Ausscheidung des Deutschen Segler-Verbandes ( DSV) herbeiführen. Auch die Weltmeisterschaft der 470er fiel dem Corona-Virus zum Opfer.

Bisherige Quali-Ergebnisse bleiben bestehen

Der DSV sucht nun nach einem Weg, den Qualifikationsmodus und die Nominierungskriterien anzupassen. Gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sportbund ( DOSB) berät der Verband momentan darüber. In einigen Punkten besteht bereits Klarheit. So bleiben die Ergebnisse der bisher ausgetragenen Qualifikationsevents im Rahmen der nationalen Qualifikation bestehen und gehen weiterhin in die DSV-Wertung ein. Das bedeutet etwa, dass im 49er die Berliner Erik Heil und Thomas Plößel ihren internen Sieg gegen die Kieler Justus Schmidt und Max Boehme behalten und vom DSV auch für Tokio 2021 zur Nominierung vorgeschlagen werden.

Für die Events, die bis zum Zeitpunkt der Bekanntgabe der Verschiebung noch nicht stattgefunden haben oder abgesagt wurden, werden – sofern möglich – in allen Disziplinen alternative Events benannt. Diese müssen international hochwertige Events sein. Sollten keine hochwertigen internationalen Events in dem dann zur Verfügung stehenden Zeitraum stattfinden, besteht auch die Möglichkeit, dass die Qualifikationsevents gestrichen werden können. Welche Events für die nationale Qualifikation infrage kommen, soll in den kommenden Wochen erörtert und dann schnellstmöglich veröffentlicht werden, teilte der DSV mit.

Weltverband erarbeitet neuen internationalen Regattakalender

Auch der Weltverband World Sailing befindet sich aktuell in der Findungsphase für einen neuen Regattakalender 2020/21 inklusive möglichen Zusatzevents für die Weltcup-Serie, deren Finale ursprünglich im Juni im Olympia-Revier von Enoshima stattfinden sollte. Bald soll Klarheit darüber bestehen, bei welchen Events die verbleibenden Nationentickets vergeben werden können. Die deutschen Segler hoffen noch auf Startplätze im Finn und 470er der Männer.

