Bad Segeberg

Etwas mehr Wind hätte es sein dürfen, aber über das weitgehend sonnige Wetter wollten sich weder die Veranstalter vom Segeberger Segel Club (SSC) noch die Teilnehmer an der Optimisten-Regatta beklagen. Die jugendlichen Segler absolvierten fünf Wettfahrten auf dem Großen Segeberger See.

46 Optimisten hatten gemeldet, 28 ließen wirklich ihr Boot zu Wasser. Gerade für Anfänger, so Wettfahrtleiter Thomas Glas, sei der eher ruhige See sehr gut geeignet. Bei lediglich 2 bis 3 Windstärken war das Tempo auf dem Wasser durchaus gemächlich. Die Opti B-Gruppe war mit 18 Teilnehmern die größere. Die Anfänger maßen sich bei den Opti C.

Gespür für Wind und Wellen

30 bis 40 Minuten benötigten die schnellsten Boote für den Dreieckskurs. Bei den hinteren Optimisten dauerte es bis zu einer Stunde. „Die Jugendlichen mit dem besten Gespür für Wind und Wellen konnten sich deutlich absetzen. Wir hatten sehr gute Wettfahrten“, urteilte Glas.

Bei den Opti B segelte Nikos Beckmann vor Tjelle Bonatz und Moritz Engel (alle Kieler Yacht-Club) an die Spitze. Aaron Schreiber (SVW), Lukas Huß (TSVS) und Benno Janne (MSC) landeten bei den Opti C auf dem Podium.

Lesen Sie auch Rückkehr der Piraten

Für Niels Ove Fritsche (SSC) war es die letzte Regatta im Optimisten. „Er steigt auf den 420er um“, erläuterte Vater Joachim Fritsche, der selbst Mitglied im Segeberger Segel-Club ist. „Hier ist es familiär und man hat Natur pur“, schwärmt der Kaltenkirchener von der Atmosphäre am und auf dem See. Niels Ove holte mit Rang 16 das beste Ergebnis für den ausrichtenden SSC. Seit sechs Jahren ist der 13-Jährige bereits im Segelsport aktiv. Vereinskamerad Jonas Merono landete nach den fünf Wettfahrten in der Gesamtwertung auf dem 18. Platz. Auch der Zwölfjährige plant den Umstieg. Er segelt künftig in der Laser-Klasse.

Segeln ist beim Nachwuchs beliebt

Thomas Benning, vor wenigen Wochen neu gewählter SSC-Vorsitzender, warb am Rande der Regatta für die Jugendabteilung seines Vereins. „Diese Gruppe hat eine tolle Entwicklung genommen“, sagte Benning. „Kinder, die gerne draußen sind und gerne tüfteln, sind bei uns richtig.“ Der SSC bietet nicht nur die Segelausbildung in den warmen Monaten des Jahres, sondern plant auch eine ganzjährige Betreuung.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der kühleren Jahreszeit werden Modelle gebaut, Boote überholt und die ersten Reparaturen durchgeführt. „Sauber machen gehört auch dazu“, so Benning. Im Vordergrund solle aber der Spaß und das Miteinander stehen. „Das Engagement der Eltern ist allerdings erforderlich“, betonte Benning. Sein Verein zählt 200 Mitglieder, von denen knapp ein Viertel in der Jugendabteilung über die Wellen peitschen.

Wer sich für die Segelausbildung interessiert, kann sich auf der Homepage des SSC www.segebergersegelclub.de informieren.