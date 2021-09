Negri/Kleen gewinnen die Starboot-WM vor Kiel

Kiel

„Dieser Titel bedeutet mir sehr, sehr viel. Ein Sieg in Kiel ist immer etwas ganz Besonderes. Die Konkurrenz ist stark, das Boot fordert dich in Trimm, Technik und Athletik enorm“, sagte Vorschoter Frithjof Kleen, der zu den Weltbesten seiner Zunft zählt. Für ihn ist es der zweite WM-Titel nach seinem Triumph mit Robert Stanjek 2014.

Der 38 Jahre alte Olympia-Sechste von 2012 erzählte weiter: „Mein Steuermann Diego Negri war schon dreimal WM-Zweiter, ist jetzt 50 Jahre alt und musste es endlich mal schaffen! Nun hat er bewiesen, dass er die Nerven behalten kann.“ Für Kleen selbst, der zu den Weltbesten seiner Zunft zählt, ist es der zweite WM-Titel nach seinem Triumph mit Robert Stanjek 2014.

Sehr leichte Winde bei 99. Gipfeltreffen der Star-Boote

Das durch zwei Ausfalltage verkürzte und insgesamt von sehr leichten Winden geprägte 99. WM-Gipfeltreffen der bis 2012 olympischen Kielbootklasse hat 82 Crews aus 18 Nationen nach Kiel gelockt. Zum Auftakt der zweiten Hälfte der Kieler Woche hatten Negri und Kleen die Führung bei der Starboot-Weltmeisterschaft übernommen. Das italienisch-deutsche Duo ließ einem vierten Rang vom Mittwoch am Donnerstag zwei souveräne Tagessiege folgen. Vorschoter Kleen sagte am Donnerstag im Olympiazentrum Kiel-Schilksee: „Die Winde waren leicht, das Spiel aber nicht, weil bei der großen Flotte viel los ist am Start und man keine Disqualifizierung kassieren will. Wir haben mit wenig Risiko und hervorragendem Speed punkten können.“