Kiel

Gäbe es einen Ordner mit den Teilnehmerlisten aller Opti-Kursen, die Norbert Petrausch geleitet hat, er würde überquellen und Namen von hunderten Kindern und Jugendlichen enthalten, denen er allein im TSV Schilksee das Segeln gelehrt hat.

Norbert Petrausch: Schilksee ist sein Heimatrevier

Schilksee ist Petrauschs Heimatrevier. 1948 in der damals noch eigenständigen Gemeinde geboren, hatte er mit dem Segeln zunächst nicht viel am Hut. Bis er auf die Jolle eines Bekannten aufpasste, die im alten Schilkseer Hafen lag. „Als Gegenleistung durfte ich dann mal mitsegeln. Und dann kam die Idee: Kannst ja mal gucken, ob du ein eigenes Boot kriegst.“

Der Bausatz seiner ersten OK-Jolle aus Dänemark kostete 1400 D-Mark. „Als Lehrling war das schon Geld“, sagt Petrausch, den alle nur „Peit“ nennen. In den Ferien baute er mit seinem Werklehrer im Werkraum der Schule das Boot zusammen. Ab 1965 segelte er mit der GER 39 Marke Eigenbau über die Förde – und infizierte seine Freunde.

Im alten Wohnzimmer eines leerstehenden Schilkseer Bauernhofs baute die Clique zwölf weitere Einhandjollen. Bis heute ist die OK-Jolle Peits Boot geblieben. Sogar sein Bus hat das Kennzeichen KI-OK. 27 Jahre war er Vorsitzender der OK-Klasse, organisierte internationale Regatten, fuhr als Betreuer und Schiedsrichter zu Weltmeisterschaften in Neuseeland. Ehrenamtlich. Das gehört zu seiner DNA.

Norbert Petrausch: „Waren, die einzigen, die eine Jugendausbildung gemacht haben“

Seit Mitte der 70er Jahre gibt Peit im TSV Schilksee sein Segel-Wissen weiter. Zunächst als Co-Trainer. „Ich habe ja selber keinen Segelkurs belegt. Irgendwie hat man sich das beigebracht.“ Im Opti führt er die Kleinsten an den Sport heran. In manchen Jahren sind es so viele Kinder und Jugendliche, dass zwei Kurse angeboten werden. „Wir waren in der Nähe, die einzigen, die eine Jugendausbildung gemacht haben. Früher hat sich der KYC (Kieler Yacht-Club, d. Red.) um Optis nicht geschert. Bis sie irgendwann gemerkt haben: Das sind ja unsere Segler von morgen.“

Und diese Seglerinnen und Segler von morgen liegen Peit besonders am Herzen. Seit 2003 bildet er sie nicht nur im TSV Schilksee, sondern auch im Camp 24/7 an der Kiellinie aus, wo er von der ersten Saison an Trainer ist. „Das Camp24/7 habe ich mit aufgebaut, bilde ich mir ein. Ich war einer der ersten, die da rumhampelten“, sagt er, fast ein wenig verlegen, nicht nach Lorbeeren heischend. Peit beschafft Geräte und Materialien, fährt Trailer, holt Boote aus Kappeln. „Das Camp hat ja mit geliehenem Material angefangen.“

„Vielleicht sind einige Eltern zu egoistisch“

„Aber die Idee, die dahinter steckte“, Petrausch atmet tief aus, „ist leider, leider nicht durchgeschlagen. Die Leute lecker machen zum Segeln, damit sie dann in die Kieler Vereine gehen.“ Ein wenig Enttäuschung liegt in seiner Stimme. Für viele bleibt das Segeln ein Ferienspaß. Warum? „Ich weiß es nicht.“ Die Beiträge in den Vereinen seien recht gering. Die Kinder brauchen kein Boot, keine spezielle Ausrüstung. „Vielleicht sind einige Eltern zu egoistisch, sagen: Noch eine Baustelle, wo wir das Kind wöchentlich hinbringen müssen, brauchen wir nicht.“

Petrausch scheut solche Baustellen auch mit seinen 73 Jahren nicht. Was am wichtigsten in der Arbeit mit Kindern ist? „Man muss Geduld haben. Manchmal denkst du, das hab ich schon hundert mal gesagt, aber es sind halt Kinder. Und auf der anderen Seite sieht man auch die schnellen Erfolge“, sagt er zurückgelehnt in seinem Stuhl, die Arme auf den Lehnen abgelegt, den Bauch nach vorne gedrückt, die Füße mit den Sandalen ausgestreckt. Den Spaß am Segeln zu vermitteln, das ist seine Hauptmotivation. „Und solange mir das Spaß macht, mache ich das weiter.“