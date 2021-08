Tallinn/Kiel

Auf dem Ostseerevier vor der estnischen Hauptstadt Tallinn hatten sich die „Outsider“ und die „Halbtrocken 4.5“ über die gesamte Regatta einen Kieler Wettkampf um den WM-Titel geliefert, gingen punktgleich in den Abschlusstag. Im letzten Rennen entschied in starken Winden von 20 Knoten und mehr ein Malheur über Gold und Silber: Der Spinnaker der „Outsider“ verfing sich nach einem Tonnenmanöver unter dem Rumpf der TP-52 – Michael Berghorn und Co. zogen mit ihrer Mills 45 vorbei und triumphierten.

„Wir haben hart gearbeitet und versucht, Fehler zu minimieren. Und besonders heute haben wir es geschafft, das Boot vor dem Wind schnell zu segeln“, erklärte Berghorn nach der Zielankunft. „Das ist fast ein bisschen ironisch, denn die ehemaligen Besitzer dachten immer, dieses Boot wäre im Vergleich zu den TPs vor allem durch die Vorwindleistung zu schlecht berechnet.“ Während die „Outsider“ ausschließlich von Profis gesegelt wird, besteht die Crew der „Halbtrocken 4.5“ aus drei Profis und neun Amateuren. „Daher ist es umso schöner, dass die harte Arbeit, die jeder reingesteckt hat, mit Goldmedaillen belohnt wird“, sagte Berghorn.

Platz drei sicherte sich in der Gruppe A der größten Jachten die finnische GP-42 „Mercedes-Benz EQ Power“ vor der Swan 45 „Katima“ des Dortmunders Jan Opländer.

„Sportsfreund“ ohne Training zu WM-Bronze

In der mittleren WM-Gruppe B starteten die deutschen Crews außerhalb der Podiumsränge in den Abschlusstag – die „Sportsfreund“ (Heiligenhafen) mit Skipper Gordon Nickel sicherte sich in einem packenden Finale noch die Bronzemedaille hinter der größtenteils spanischen Crew auf der rumänischen „Essentia44“ und den Esten der „Katariina II“. „Es war hart heute da draußen. Da wurde einem nichts geschenkt“, sagte Großsegeltrimmer Bertil Balser gegenüber „yacht online“. „Bei uns war die Ansage vorher klar: nichts kaputtmachen, sicher segeln und ruhig und entspannt unser Ding durchziehen. Wir sind happy mit dem Ergebnis, mehr als glücklich. Für zwei Drittel der Crew war es die erste Regatta in diesem Jahr. Wir sind ohne Training aufs Boot gestiegen, losgesegelt und täglich besser geworden.“ Der „Intermezzo“ mit Jens Kuphal (Berlin) blieb nur Rang fünf.

In der Gruppe C der kleinsten ORC-Jachten waren bei einer Rekordbeteiligung von 62 Booten und dem WM-Triumph der estnischen Lokalmatadoren der „Matilda“ keine deutschen Teams am Start – Kieler Beteiligung aber gab es auch hier: Wettfahrtleiter Eckart Reinke hatte „seine“ Flotte auch in schwierigen Bedingungen gut im Griff.