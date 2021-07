Kiel

Zehntausende freiwillige Helfer, Millionen Zuschauer in den Stadien und Wettkampfstätten, aufgeblähte Mannschafts-Betreuerstäbe: So sehen die Olympischen Spiele normalerweise aus. In diesem Jahr dürfen neben den Athletinnen und Athleten nur diejenigen zu Olympia reisen, die unverzichtbar sind. So wie die Kielerin Johanna Wichelmann, die als einzige Physiotherapeutin das deutsche Segelteam in Tokio betreuen wird.

Am Montag, 12. Juli, fliegt die 31-Jährige gemeinsam mit einer kleinen Delegation des Deutschen Segler-Verbands (DSV) nach Tokio. Im Gepäck: Tape, Therabänder und ein wenig Ungewissheit. Als Behandlungsraum ist ihr Hotelzimmer im Olympischen Dorf vorgesehen, das sie selbst noch nicht gesehen hat. „Ich hoffe, dass wir das zweite Bett aus dem Zimmer räumen können, sodass wir genug Platz für die Liege haben“, sagt Wichelmann.

Seit zwei Jahren wartet die DSV-Ausrüstung in Tokio

Im Olympischen Segelrevier wird ihr zweiter Arbeitsplatz eingerichtet sein, in einem DSV-Container als mobile Praxis. Beim Olympischen Testevent 2019 hatte Wichelmann den Container mit eingerichtet – und nach Ende der Olympia-Probe abgeschlossen. Statt einem Jahr wartet die Ausrüstung nun schon seit zwei Jahren auf ihren Einsatz. „Hoffentlich ist noch alles in Takt“, sagt die Physiotherapeutin. „Die Luftfeuchtigkeit ist in Tokio enorm.“

Die Regenphase ist gerade erst vorbei, wenn die Spiele in Japan beginnen. Die Teilnehmenden müssen sich auf Temperaturen über 30 Grad und mehr als 80 Prozent Luftfeuchtigkeit einstellen. Johanna Wichelmann wird das im Auge behalten. Bei einer gewissen Kerntemperatur wird der Körper schwächer, Kraft und Ausdauer werden beeinträchtigt. Viel trinken ist unter anderem angesagt: Sechs Liter Wasser sollen die Seglerinnen und Segler am Tag zu sich nehmen.

Physiotherapeutin in Blase zwischen Segelrevier und Olympia-Dorf

Die klimatischen Bedingungen in Japan kennt die Physiotherapeutin von ihrem Aufenthalt vor zwei Jahren. Ansonsten hat sich nach Ausbruch der Pandemie fast alles geändert.

Am Donnerstag hatten die Olympia-Organisatoren nach der erneuten Verhängung des Corona-Notstands den Ausschluss von Zuschauern von allen Wettbewerben in Tokio bekanntgegeben. Die Corona-Infektionen in der Hauptstadt ziehen zwei Wochen vor Beginn der Spiele wieder deutlich an. Die Kielerin wird sich wie die Athleten in einer Blase bewegen, nur das Olympia-Dorf und das Segelrevier sehen.

Johanna Wichelmann begann mit 14 Jahren im Kieler Yacht-Club selbst Regatten zu segeln. Bis zum Abitur segelte sie auf Landeskader-Niveau. Dann entschloss sie sich, die Seiten zu wechseln, wollte Physiotherapeutin werden. „Während der Ausbildung den Sport weiter leistungsorientiert zu betreiben, wäre unmöglich gewesen“, sagt sie.

Als ehemalige Landeskader-Seglerin weiß Wichelmann, wo es zwickt und zwackt

Nach ihrer Ausbildung fing sie in der Lubinus Aktiv Praxis in Kiel an. Die Praxis ist Kooperationspartner für den Segel-Olympiastützpunkt in Kiel-Schilksee. Und so schloss sich ein Kreis. Wichelmann weiß, wo es bei den Seglerinnen und Seglern zwickt und zwackt. „Ich habe schnell gemerkt, wie gut es ist, als Physio aus der Sportart deiner Patienten zu kommen.“

In Tokio will sie dem zehn Mitglieder starken deutschen Segelteam neben der klassischen physiotherapeutischen Behandlung Freiräume schaffen. „Ich möchte ein Ruhepol sein. In meinem Behandlungszimmer können sie nur für sich selbst sein“, sagt Johanna Wichelmann. Es könnte die letzten Prozent Kraft, Ausdauer und Konzentration im olympischen Medaillenrennen bringen.