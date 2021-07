Trotz eines Crashs haben Tina Lutz und Susann Beucke einen soliden Start in die olympischen Segelregatten in der 49erFX-Klasse hingelegt. Nach den Rängen fünf, sechs und acht in den ersten drei Wettfahrten vor Enoshima belegte das Duo vom Chiemsee und aus Strande am Dienstag den siebten Platz in der Gesamtwertung.