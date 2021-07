Kiel

Königsklassen-Glanz in Kiel: Von Donnerstag bis Sonntag starten erstmals die besten europäischen Segelklubs zu einem Spieltag der Segel-Champions-League auf der Innenförde. 27 Vereine aus 15 Nationen kämpfen bei der einzigen Qualifikationsregatta um die begehrten Startplätze für das Finale im Oktober in Porto Cervo auf Sardinien. Deutschland ist mit fünf Klubs am Start, allen voran OneKiel, der aktuelle Tabellenführer der Segel-Bundesliga.

OneKiel will das Finale in Porto Cervo erreichen

OneKiel ist als Vizemeister der vergangenen Bundesligasaison für das Event qualifiziert. „Wir freuen uns, das erste Mal bei der Champions League dabei zu sein“, sagte Steuermann Ole Nietiedt. „Dass es in unserer Heimatstadt Kiel direkt an der Kiellinie ist, macht es zusätzlich spannend. Wir haben natürlich das Ziel, uns für das Finale in Porto Cervo zu qualifizieren.“

Insgesamt 15 Startplätze für das Königsklassenfinale werden in Kiel vergeben. Um sie kämpfen Vereine aus Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Litauen, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Russland, Schweden, der Schweiz, Slowenien, dem Vereinigten Königreich. Und neben OneKiel vier weitere Klubs aus Deutschland: der Flensburger Segel-Club, der Verein Seglerhaus am Wannsee aus Berlin, der Wassersport-Verein Hemelingen aus Bremen – und der Kieler Yacht-Club. Der Zweitligist hat von den Veranstaltern kurzfristig eine Wildcard erhalten.

KYC freut sich aufs Kräftemessen mit internationaler Konkurrenz

Der KYC geht zum zweiten Heimspiel innerhalb von zwei Wochen mit einem jungen, aber Bundesliga-erfahrenen Team an den Start. Steuermann Lasse Kaack (21), Taktiker Paul Arp (20), Kai Bertallot (30) am Donnerstag am Trimm und Jonathan Knottnerus-Meyer (23) von Freitag bis Sonntag sowie Luca Leidholdt (20) auf dem Vorschiff freuen sich über die einmalige Chance, international ihr Können zu testen. „Wir sind vor allem gespannt auf die internationalen Teams und deren Segelkünste.“

Geplant sind 18 Rennen für jeden Klub, gesegelt wird auf neun Kielbooten vom Typ J/70, den traditionellen Ligabooten. Nach insgesamt 54 Einzelrennen ziehen die besten vier Klubs ins Final Four ein, wo sie in bis zu vier weiteren Rennen um die Podestplätze kämpfen werden. Die Wettfahrten können direkt vor Ort beim Camp 24/7 auf den offiziellen Zuschauerflächen live verfolgt werden als auch am Sonnabend und Sonntag jeweils ab 12 Uhr im Livestream bei Youtube.