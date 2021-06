Kiel

Vor Flensburg segelten die besten 60 Opti-Segler Deutschlands um die begehrten Tickets für die Welttitelkämpfe sowie die kontinentale Meisterschaft. Die besten Fünf qualifizierten sich für die WM, die Sechst- bis Zehntplatzierten für die EM.

Nach drei Segeltagen bei konstantem Ostwind von am Auftakttag 13 und später acht bis zehn Knoten gewann Schwall (Kieler Yacht-Club) die abschließende zehnte Wettfahrt und hatte als Gesamtzweiter das WM-Ticket in der Tasche. „Da die deutsche Meisterschaft dieses Jahr ausfällt, war es für uns wie eine kleine inoffizielle Meisterschaft", sagte Schwall. "Ich freue mich riesig über meinen Erfolg, der Tagessieg zum Abschluss war mega. Ich bin sehr happy über meine WM-Qualifikation.“

Schwall: Revier von Cádiz bietet "größere Herausforderungen für mich"

Doch den Startplatz bei der Weltmeisterschaft am Gardasee wird der 13-jährige Sohn des Olympia-Bronzemedaillengewinners im Tornado von 2000, René Schwall, nicht wahrnehmen. „Da ich jetzt die freie Wahl hatte, habe ich mich nach Revier entschieden: Vor Cádiz gibt es größere Herausforderungen für mich“, sagte Schwall.

So oder so - „Ich freue mich riesig für Frederik", sagte Kai Bertallot, Cheftrainer des Kieler Yacht-Clubs. "Ich habe seine sportliche Entwicklung in den letzten Jahren mitbegleitet. Zu Recht konnte er seiner Opti-Karriere nun mit diesem Erfolg das i-Tüpfelchen aufsetzen.“

Im Sommer erfolgt der Umstieg in den 29er

Nach der EM in Spanien wechselt Carl Frederik Schwall in den 29er. Dort wird er wieder auf seinen Bruder treffen: Der 16-jährige Per Schwall, der im Jahr 2018 die EM-Teilnahme im Opti aufgrund des geforderten Geschlechterquorums (mindestens drei Tickets für Mädchen bzw. Jungen) verpasste, hat seit 2019 zwei Mal den Landesjugendmeistertitel geholt und wurde im vergangenen Jahr mit seinem Segelpartner Simon Schmidt deutscher Vize-Meister.