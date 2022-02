Kiel

Einmal Silber und zweimal Bronze holten die deutschen Seglerinnen und Segler bei den Olympischen Spielen in Tokio im vergangenen Jahr. Der Positivtrend soll sich 2024 bei den Spielen in Paris fortsetzen, wenn vor Marseille um Edelmetall gekämpft wird. Beinahe alle Olympiateilnehmer von Tokio wollen auch in Frankreich an den Start gehen und stehen im Jahr 2022 im Olympiakader des Deutschen Segler-Verbands. Sie bekommen dabei Konkurrenz von aufstrebenden Athletinnen und Athleten – auch aus Kiel.

Nächster Anlauf für Lutz/Beucke?

Noch unentschlossen sind dabei die Silber-Seglerinnen Tina Lutz und Susann Beucke (Chiemsee/Strande). Steuerfrau Lutz ist bereits ins Berufsleben außerhalb des Segelns eingestiegen, die Strander Vorschoterin Beucke arbeitet momentan in Frankreich an ihrer Offshore-Karriere, die auf das olympische Segeln folgen soll. Ob ein neuer Anlauf in Richtung Olympia folgt, wollen sie bei einem Großevent in diesem Jahr entscheiden – WM, EM oder Kieler Woche. „Wir werden austesten, ob wir Potenzial sehen, und uns dann entscheiden“, erklärt Lutz. Ihren ersten Anlauf auf die Spiele nehmen derweil die Kielerinnen Maru Scheel und Freya Feilcke. Die Perspektivkaderseglerinnen haben gemeinsam mit Marla Bergmann und Hanna Wille sowie Inga-Marie Hofmann und Catherine Bartelheimer eine starke Trainingsgruppe gebildet.

Kohlhoff/Stuhlemmer in Deutschland ohne Konkurrenz

Die Kieler Nacra17-Crew Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer hatte bereits direkt nach dem Gewinn ihrer Bronzemedaillen im Olympiarevier von Enoshima angekündigt, in Paris erneut angreifen zu wollen. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, sagt Stuhlemmer. Das Duo ist national zur Zeit ohne Konkurrenz, unterstrich die Ambitionen auf internationale Top-Plätze bereits im Dezember mit Platz drei bei der WM im Oman.

In diesem Jahr geht es für die Kieler vor allem darum, die technischen Neuerungen ihres foilenden Katamarans kennen zu lernen und zu verinnerlichen. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, wurden die Flügel (Elevators) an den Ruderblättern des Nacra modifiziert, das Rudersystem wird zudem künftig mit Leinen gefahren. „Das ist cool, weil wir dann noch effektivere Trimm-Möglichkeiten auf dem Wasser haben“, sagt Stuhlemmer.

Auch die Bronzemedaillengewinner im 49er, Erik Heil und Thomas Plößel, machen weiter. Parallel zur dritten Olympiakampagne der Wahl-Kieler will Steuermann Heil sein Medizinstudium abschließen, spätestens zur WM in Kanada im August wollen beide wieder gemeinsam aufs Skiff steigen.

Das Ticket für Paris streitig machen wollen der arrivierten Crew vor allem Tim Fischer und Fabian Graf. Die Europameister von 2020, die bereits 2018 mit der Bronzemedaille bei der WM in Aarhus auf sich aufmerksam machten, starteten im Dezember mit WM-Silber in ihre Paris-Kampagne. Auch die bayerische Crew Jakob Meggendorfer/Andreas Spranger will ein Wörtchen mitreden.

Auch Laser-Segler Philipp Buhl will es noch einmal wissen. Der größte nationale Konkurrent des Sonthofeners ist der Schleswiger Nik Aaron Willim, der in der Saison 2021 die Kriterien für den DSV-Perspektivkader zwar nicht erfüllen konnte, aber dennoch weiter Teil der internationalen Trainingsgruppe um Buhl ist. Bei den ILCA-Seglerinnen gibt es eine Wachablösung: Die Kieler Studentin Svenja Weger hat ihre Leistungssportkarriere beendet, mit Hannah Anderssohn (Rostock) und Julia Büsselberg (Berlin) stehen zwei Nachwuchsseglerinnen in den Startlöchern.

Umkämpftes Ticket bei neuen 470er-Mixed-Crews

Sehr umkämpft dürfte das Rennen um das Olympiaticket im neuen 470er Mixed werden. Die Tokio-Sechsten Luise Wanser und Anastasiya Winkel mussten sich notgedrungen trennen, Wanser fährt nun mit Philipp Autenrieth eine Kampagne, Vorschoterin Winkel mit Ehemann Malte. Hinzu kommen Theres Dahnke und Matti Cipra sowie Daniel Göttlich und Anna Markfort, neu in der Perspektivkaderförderung sind zudem Theresa Löffler und Christopher Hoerr.

Bei den iQ-Foil-Surfern starten Lena Erdil und Sebastian Kördel mit großem Vorsprung in das Olympiarennen, Kördel ist Mitglied des Olympiakaders. Bei den Formula-Kitern ist Florian Gruber einziger Olympiakaderathlet. Leonie Meyer konnte die Kaderkriterien für 2022 nicht erfüllen, hat den Traum von Olympia aber nicht aufgegeben.