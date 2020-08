Berlin

Nach dem Auftaktsieg beim Heimspiel in Kiel im Juli sorgt OneKiel weiter für Furore. Bei schwierigen Bedingungen am Wannsee mit schwachem Wind aus wechselnden Richtungen gewann der Bundesliga-Aufsteiger fünf von zehn Rennen und verwies so wie schon in Kiel den Segel- und Motorboot Club Überlingen auf Platz zwei, Dritter wurde der Chiemsee Yacht Club. „Der Wannsee hat allen Seglerinnen und Seglern alles abverlangt, solche Bedingungen haben wir an der Ostsee nicht“, sagte Taktiker Max Schuberth. Und weiter: „Wir mussten uns sehr lange konzentrieren und niemand war gefeit, nicht doch noch zurückzufallen. Am Ende haben wir wieder gewonnen – eine große Teamleistung.“

Kieler Yacht-Club startet stark

In der Zweiten Liga legte der Kieler Yacht-Club mit den Plätzen eins, zwei und zwei am noch recht windstabilen Auftakttag mächtig los, lag vor dem Finaltag auf Gesamtrang zwei. Dort aber musste die junge Kieler Crew um Steuermann Lasse Kaack etwas abreißen lassen, am Ende stand beim Spieltagsieg des Joersfelder Segel-Clubs Platz sieben, in der Tabelle steht der KYC nun auf Rang fünf. „Wir fahren im Endeffekt zufrieden nach Hause und freuen uns umso mehr auf das kommende Event in Schilksee“, sagte Kaack.

Anzeige

Auf heimatlichen Gewässern steigt vom 25. bis 27. September der dritte Zweitliga-Spieltag, der für die Klubs der Ersten Liga bereits der vierte ist: Sie segeln vom 11. bis 13. September nochmals auf dem Wannsee. Das Saisonfinale beider Ligen steigt vom 8. bis 10. Oktober auf der Hamburger Außenalster, der DSL-Pokal dort am 17. und 18.10.

Weitere KN+ Artikel

Mehr zum Segelsport lesen Sie hier.