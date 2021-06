Überlingen

In der Ersten Segel-Bundesliga überzeugten die amtierenden deutschen Vizemeister von OneKiel mit Steuermann Simon, 470er-Vize-Europameister Matti Cipra, Max Kleinsorg und Silas Oettinghaus und greifen im Kampf um die Meisterschale wie schon in der vergangenen Saison vom Start weg an. Zweiter wurde der Württembergische Yacht-Club vor dem zweiten Team aus Schleswig-Holstein: dem Flensburger Segel-Club mit Skipper Gordon Nickel, unter anderem ORC-Europameister von 2019.

Der amtierende Meister vom Norddeutschen Regatta Verein aus Hamburg, bei dem Johann Kohlhoff sein Debüt als Steuermann feierte, musste sich mit Platz acht begnügen.

Kieler Yacht-Club erreicht Minimalziel

In der Zweiten Liga ist der Kieler Yacht-Club derweil mäßig in die Mission Bundesliga-Aufstieg gestartet. An der Spitze dominierten die Liga-Neulinge der Regatta-Segler Neuruppin, gewannen vier der sechs Rennen. „Großartig, wir sind richtig happy! Es gibt uns Rückenwind für die Saison und ich glaube wir haben für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt gibt es einen Fleck mehr auf der Segler-Landkarte“, sagte Tobias Klabunde.

Der KYC erreichte derweil mit Rang neun zwar das Minimalziel Top Ten, ging aber mit gemischten Gefühlen aus dem Auftakt. „Wir arbeiten für das nächste Event an unseren Leichtwindfähigkeiten“, blickte Trimmer Niklas Schubert bereits auf den zweiten Spieltag in Hamburg. Der steigt für die Erste Liga von 2. bis 4. Juli, zeitgleich findet dann auch erstmalig die „Inklusions-Liga“ für Seglerinnen und Segler mit und ohne Behinderung statt. Die zweite Liga segelt vom 9. bis 11. Juli auf der Außenalster.