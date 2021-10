Segel-Bundesliga: OneKiel ohne Steuermann Simon zum Finale nach Berlin

Berlin

Fertigmachen für die Meisterfeier: Kiel wird an diesem Wochenende die Bundesliga gewinnen – im Segeln! Daran besteht kein Zweifel, auch wenn in der Theorie der WV Hemelingen noch eine Chance auf den Titel hat. Mit einem Vorsprung von 16 Punkten geht OneKiel am Donnerstag in das Finale der Segelbundesliga auf dem Wannsee. Der vorletzte Platz unter den 18 Mannschaften reicht dem Team, um am Sonnabend nach 16 Wettfahrten gegen 16 Uhr die Meisterschale in die Höhe zu stemmen. Der Kieler Blick geht aber auch auf die Zweite Liga, in der der Kieler YC um den Aufstieg kämpft.

Magnus Simon hat OneKiel auf Platz eins geführt

In überlegener Manier hat Steuermann Magnus Simon OneKiel auf Platz eins der Liga geführt. Ausgerechnet zum Finale wird er aber nicht an Bord sein. Eine Bronchitis bremst den 26-jährigen Segelprofi aus. „Das ist sehr enttäuschend. Schließlich haben wir darauf das ganze Jahr hingearbeitet“, sagt Simon. Der Titelgewinn wäre die Krönung einer rasanten Entwicklung. Erst 2019 war OneKiel in das Ligageschehen eingestiegen, hatte sofort den Zweitligatitel gewonnen und stand nach dem Aufstieg schon in der vergangenen Saison kurz vor der Erstliga-Meisterschaft. „Leider hatten wir in der Serie einen kräftigen Patzer“, erinnert sich Simon.

OneKiel trainierte auch mit Kieler YC

In 2021 gab es aber keinen Kieler Ausrutscher mehr. In den fünf bisherigen Spieltagen segelten Simon und seine Crew drei erste, einen zweiten und einen vierten Rang ein. Dieser Konstanz konnte kein Konkurrent folgen. Grundlage war eine intensive Trainingsgemeinschaft auf der Kieler Förde mit den Mannschaften von der Schlei, aus Itzehoe und vom Kieler YC. „Wir haben dabei auch immer viel rotiert, so dass die Mannschaft die Umstellung jetzt gut wegstecken wird. Das Team kann befreit aufsegeln, und die Wettervorhersagen mit viel Wind passen uns auch“, so Simon.

Ole Nietiedt springt für Magnus Simon ein

Für den etatmäßigen Liga-Steuermann wird Ole Nietiedt einspringen. Er segelte vor zehn Tagen mit OneKiel auf Platz fünf der Champions League. Die weiteren Positionen auf dem Boot bleiben mit Max Schuberth, Philipp Sudbrack, Til Bleckner so besetzt wie geplant.

Kieler YC kämpft um den Aufstieg in die erste Bundesliga

Ist die Kieler Meisterfeier in Berlin bereits fest gesetzt, wird es im Kampf um den Aufstieg des Kieler YC in die Erste Liga höchst spannend. Nach dem Sieg am vergangenen Spieltag in Warnemünde hat der KYC, der sich 2016 aus dem Ligageschehen verabschiedet hatte und im vergangenen Jahr wieder eingestiegen war, erstmals einen Aufstiegsplatz ergattert. Jetzt gilt es, diesen zu verteidigen: „Das wird eng, denn uns sitzen viele Vereine im Nacken“, sagt KYC-Trainer Kai Bertallot, der mit Moritz Peitzner (Steuermann), Noah Piotraschke und Anton Lantzius nach Berlin reist. „Wir sind hoch motiviert und wollen den Aufstieg. Die Champions League vor Sardinien haben wir als ideale Vorbereitung genutzt. Und die Bedingungen scheinen auf dem Wannsee ähnlich zu sein: ein enger Kurs und viel Wind.“

Lesen Sie auch OneKiel nimmt Kurs auf den Titel

Gut möglich also, dass es am Samstagnachmittag doppelten Kieler Grund zum Feiern gibt. Dann ist vielleicht auch Magnus Simon dabei: „Wenn es mir besser geht und keine Ansteckungsgefahr mehr besteht, werde ich auf jeden Fall nach Berlin fahren.“