Kiel

Die Entscheidung fiel auf den letzten Metern. Nach der letzten Tonnenrundung ihrer letzten Wettfahrt lag die Crew von OneKiel auf ihrem Heimatrevier vor dem Olympiahafen in Schilksee souverän an der Spitze des Feldes und segelte ihrem sechsten Sieg im 13. Rennen entgegen. Mit mehr als 100 Metern Abstand folgte der Bayerische Yacht-Club, der den Kielern so den entscheidenden Vorsprung gegenüber dem amtierenden Meister vom Norddeutschen Regatta Verein aus Hamburg bescherte, der mit zwei Punkten weniger in die abschließende Wettfahrt gegangen war. Alles sah nach einem Heimsieg für Magnus Simon, Til Bleckner, Ole Nietiedt und Philipp Sudbrack aus.

Bessere Halse sichert NRV den Gesamtsieg

Doch dann schlug NRV-Steuermann Tobias Schadewaldt mit all seiner Erfahrung zu. Der NRV fuhr die letzte Halse punktgenau, profitierte von einem Rechtsdreher und zog in Luv am BYC vorbei auf Rang zwei, sicherte sich so mit einem Punkt Vorsprung den ersten Spieltagssieg der laufenden Saison. „Das war ein echtes Herzschlagfinale, es ging hin und her, und am Ende hat die Halse gepasst – mega!“, sagte der 36-jährige Olympia-Elfte im 49er von 2012 mit leicht heiserer Stimme ob der auch verbal anstrengenden drei Segeltage. „Ich liebe Kiel, habe ja auch lange hier gelebt. Und heute: im T-Shirt mit Sonne und viel Wind – mehr geht nicht. Es waren drei tolle Tage.“

Lob gab es auch für die Organisatoren von Deutscher Segel-Liga sowie den ausrichtenden Vereinen TSV Schilksee, Segel Club Baltic und Segler-Vereinigung Kiel. Wettfahrtleiter Ulli Kittmann ließ beide Ligen reibungslos auf einer Bahn segeln und sorgte so neben perfekten Bedingungen für die Aktiven auch für Zaungäste vom Hafenvorfeld und der Promenade am Fliegenden Holländer für tolle Bilder.

OneKiel mit Starts unzufrieden

Für OneKiel-Steuermann Simon und seine Crew war der Ausgang der Regatta „am Ende bitter“. „Wir haben auf der letzten Kreuz alles gegeben. Bei diesen Bedingungen ist Bootskontrolle extrem wichtig, und der NRV hat im letzten Manöver seine gesamte Klasse ausgespielt“, sagte Simon. „Wir sind mit Platz zwei trotzdem sehr happy. Wir haben uns am Freitag und Sonnabend aus dem Start heraus sehr schwer getan, uns fehlte etwas das Timing, was sonst eine unserer Stärken ist“, erklärte der 25-Jährige. „Dadurch hatten wir oft weniger Entscheidungsfreiheit als sonst, und die Leichtigkeit war nicht so da. Aber wir haben uns gesteigert und waren am Sonntag gut drin.“

Drei zweite und zwei erste Plätze in den letzten fünf Rennen des Spieltags hievten OneKiel so am Flensburger Segelclub vorbei an die Tabellenspitze. Der NRV machte einen Sprung auf Tabellenplatz drei, hat mit 17 Zählern nun zehn Punkte Rückstand auf OneKiel. Punktgleich Dritter ist der Wassersport-Verein Hemelingen, der in Kiel Dritter wurde.

Auch der Kieler Yacht-Club hadert mit Starts

In der Zweiten Liga musste sich der zweite Lokalmatador, der Kieler Yacht-Club, mit einem enttäuschenden Rang 14 begnügen. „Das ist natürlich nicht das, was wir uns vorgestellt haben“, sagte Taktiker Paul Arp (20), der mit Steuermann Lasse Kaack (21), Trimmer Jonathan Knottnerus-Meyer (23) und Vorschiffmann Anton Lantzius (17) vor allem am Start keine gute Leistung zeigte. „Wir hatten viel zu viele Frühstarts, die Absprache war nicht optimal. Und taktisch fehlt uns ein bisschen Erfahrung“, war sich die Crew einig. „Es war auch wirklich anspruchsvoll, in diesen für Kiel untypischen Bedingungen zu segeln mit den vielen Drehern.“

Zur Galerie Der dritte Spieltag der Segel-Bundesliga-Saison 2021 bescherte den 36 Crews aus Erster und Zweiter Liga ein breites Spektrum an Bedingungen und viel Segelspaß.

In der Tat sorgten große Druckunterschiede und Dreher bis zu 15 Grad bis zum Sonntagnachmittag für spannende Rennen. Von Leichtwind am Freitag, als in Erster und Zweiter Liga zusammen nur fünf Rennen gesegelte werden konnten, bis zu „J/70-Ballern“ (Schadewaldt) in den letzten Wettfahrten war alles dabei.

Und deshalb waren auch die KYC-Segler am Ende des dritten Spieltags zwar vom Ergebnis enttäuscht, nicht aber vom Gesamtauftritt der Crew. „Die Stimmung ist trotzdem super, und wir sind alle gut drauf“, erklärte Arp. Denn im Aufstiegsrennen ist der Zug trotz allem noch nicht abgefahren: In der Tabelle liegt der Kieler Yacht-Club zwar nur auf Rang zehn, bis zum angepeilten vierten Platz aber beträgt der Rückstand sieben Punkte.

Düsseldorf segelt dem Bundesliga-Aufstieg entgegen

Der erste Aufstiegsplatz ist bei noch zwei ausstehenden Spieltagen im Unterhaus derweil so gut wie vergeben: Der Düsseldorfer Yacht-Club mit den frisch gebackenen deutschen Meistern im 505er, Jan-Philipp Hofmann und Felix Brockerhoff, segelte in Kiel gemeinsam mit Max Hall und Timon Treichel mit sechs Siegen in zwölf Rennen zum Spieltagssieg und liegt nach drei Events mit nur vier Punkten souverän an der Tabellenspitze. Für die Zweite Liga geht es am 17. September in Warnemünde weiter, die Erste Liga tritt bereits am sechsten August zum Zusatzspieltag auf dem Berliner Wannsee an, ehe es auch für sie nach Warnemünde und für beide Ligen zum Saisonfinale erneut auf den Wannsee (21. bis 23. Oktober) geht.