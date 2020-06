Kiel

Mit der Verlegung nach Kiel-Schilksee wird auch in der Saison 2020 ein Bundesliga-Spieltag an der Ostsee ausgetragen. Dies sei schon im Vorfeld der Wunsch vieler Seglerinnen und Segler gewesen, sagt Anke Lukosch, Projektleiterin der Segel-Bundesliga. „Nach langer Wartezeit freuen sich alle, dass die Segelevents in Kiel wieder starten können. Die Sportlerinnen und Sportler stehen schon in den Startlöchern, um sich wieder auf dem Wasser zu duellieren “, so Lukosch.

Finale soll im Oktober in Hamburg steigen

Die ursprüngliche Saisonplanung war durch die Corona-Pandemie durcheinander geraten und hatte zu Absagen der ersten Spieltage geführt. Der Chiemsee Yacht Club aber möchte künftig wieder Regatten der Segel-Bundesliga ausrichten, das Südevent soll im Herbst nachgeholt werden. Vom 28. bis 30. August ist der zweite Spieltag auf dem Berliner Wannsee geplant, wo allein für die Erste Bundesliga ein weiterer Spieltag vom 11. bis 13. September steigen könnte. Das Finale soll nach aktueller Planung vom 8. bis 10. Oktober auf der Hamburger Außenalster gesegelt werden.

