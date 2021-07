Kiel

Die Segel-Bundesliga ist zurück auf der Förde: Von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. Juli, treten die 36 Klubs aus der Ersten und Zweiten Liga vor Kiel an. Das Team des Kieler Yacht-Clubs will im Zweitliga-Heimspiel vor Schilksee seinen Heimvorteil nutzen. Nach zwei Binnenevents kann die Crew erstmals ihr Können auf einem Seerevier unter Beweis stellen.

Kieler Yacht-Club will Heimvorteil ausspielen

Vor dem Abschlusstraining gibt sich das Quartett motiviert: „Wir wollen ganz klar unseren Heimvorteil ausspielen und peilen daher eine Top-Five Platzierung für das Kieler Event an.“ An den Start gehen Steuermann Lasse Kaack (21), Taktiker Paul Arp (20), Trimmer Jonathan Knottnerus-Meyer (23) und Anton Lantzius (17) auf dem Vorschiff. Aktuell steht der KYC als beste schleswig-holsteinische Crew auf dem siebten Tabellenplatz, gefolgt vom Lübecker Yacht-Club auf Rang acht. Als Saisonziel haben die Kieler einen der vier Aufstiegsplätze ausgegeben.

Jan-Philipp Hofmann erstmals in dieser Saison beim DYC

Die Zweite Liga führen vor dem dritten Spieltag drei langjährige Erstligisten an, die allesamt unbedingt aufsteigen wollen: Der Düsseldorfer Yachtclub führt mit zwei Punkten Vorsprung vor dem Akademischen Segelverein Warnemünde, der drei Punkte vor dem Klub am Rupenhorn liegt.

Der Düsseldorfer Teamchef, Jan-Philipp Hofmann, der am Wochenende erstmals in dieser Saison für den Ranglistenersten DYC segeln und steuern wird, ist gerade gemeinsam mit Felix Brockerhoff bei der Warnemünder Woche deutscher Vizemeister im 505er geworden, hinter Kieler Woche-Rekordsieger Wolfgang Hunger mit Holger Jess.

KielOne geht auf Platz zwei in den dritten Spieltag

Im Bundesliga-Oberhaus hatte der zweite Spieltag auf der Hamburger Außenalster am ersten Juli-Wochenende für einen Wechsel an der Spitze gesorgt. Der Flensburger Segel-Club (FSC) verdrängte das Team von OneKiel von Tabellenplatz eins, führt nun mit vier Punkten das Gesamtklassement an. OneKiel liegt mit einem Zähler weniger auf Rang zwei, dürfte im heimischen Revier die Rückkehr an die Spitze anvisieren.

Der dritte Spieltag markiert die Halbzeit für die Bundesliga-Klubs in der Serie. Die erste Wettfahrt vor Schilksee wird am Freitag um 11 Uhr, am Sonnabend und Sonntag um 9 Uhr angeschossen. Das Event organisieren gemeinsam der TSV Schilksee, der Segelclub Baltic und die Segler-Vereinigung Kiel.