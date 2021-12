628 Seemeilen lang ist das Sydney Hobart Race, der Segelklassiker, der traditionell am zweiten Weihnachtsfeiertag gestartet wird. Wegen rauer See wurde es das langsamste Rennen seit 2004 – am schnellsten im Ziel war die australische Maxi-Jacht „Black Jack“, die gesamtführenden Boote sind noch auf See.