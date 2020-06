Grünes Licht für den Blue Ribbon Cup

Kiel

„Wir haben ein Format gefunden, das sportlich, abwechslungsreich und einfach anders ist“, sagte Organisator Eckhard von der Mosel. Der Blue Ribbon Cup (von 2017 bis 2019 "Sydbank Cup") führt von Freitag, 21. August, bis Sonntag, 23. August, auf rund 200 Seemeilen von Kiel rund Fünen zurück nach Kiel. Normalerweise führt der Kurs die seegehenden ORC-Jachten und Double-Hand-Crews von Kiel rund Seeland nach Kopenhagen und zurück.

„Je mehr ich über diese Lösung nachdenke, desto mehr freue ich mich auf dieses Event“, erklärte von der Mosel, der im Vorfeld zahlreiche Variationen angedacht und geplant hatte. Doch alle Versuche und Ansätze mit Übernachtungen in Dänemark, zwischenzeitlich sogar in Schweden, wurden verworfen. Oberstes Ziel ist die Gesundheit der Aktiven und Gäste, so dass die Einhaltung der Hygiene-Vorschriften Vorrang habe, so die Veranstalter. Für Sonntagmorgen soll noch ein "Get-Together" und die Siegerehrung in Düsternbrook, vermutlich nach Startgruppen unterteilt, organisiert werden.

Traditionelle Verabschiedung vor dem Start

Bevor es am Freitag um 10 Uhr an die Startlinie geht, kann auch das Publikum an Land wieder eine traditionelle Zeremonie aus erster Reihe beobachten: Mit Rettungsweste hat sich die komplette Crew an der Reling stehend zu verabschieden. „Wir machen dann von jeder Crew ein Foto und wissen so, dass alle Mann an Bord sind", sagte von der Mosel. Dieses Zeremoniell wird auch „Eckis Kiel Gate“ genannt, wobei es dafür wohl gleich zwei Namensgeber gibt: Eckhard von der Mosel und Wettfahrtleiter Eckart Reinke.

Zu den ersten Meldungen gehörte bereits im Vorfeld Christian Rönsch, der im Vorjahr mit seiner J-111 „Piranha“ in der Gruppe ORC A auf dem Weg nach Kopenhagen Rang drei belegte. Auch die „Intermezzo“ und „Sunbird“ sind Wiederholungstäter in den Gruppen der Vollcrews. Einen Familienausflug der besonderen Art gönnen sich Hanna und Martin Görge ( Kieler Yacht-Club) mit ihrer „Hunky Dory“. In der Double-Hand-Konkurrenz hatten schon vor der Bekanntgabe des neuen Kurses als erste Carl Rasmus Richardsen/ Lena Fetting ( Flensburg/ Münster) gemeldet.

Wird die Dehler 30od 2024 olympisch?

In der Klasse Dehler 30od hat Matthias Sator aus Offenbach mit seiner „Crasyboat“ das Rennen um Platz eins in der Meldeliste gewonnen. Die Dehler 30od macht sich zu Recht große Hoffnung auf den olympischen Status in der Mixed-Doublehand-Offshore-Klasse, auch zur Kieler Woche wird sie als Einheitsklasse ausgeschrieben. Die aktive deutsche Klassenvereinigung plant im September im Rahmen der Kieler Woche ihre erste German Open.

