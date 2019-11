Die vorolympische Saison ist beendet, die Spiele in Tokio werfen ihre Schatten voraus. Zeit, um in loser Folge die Segler aus Kiel zu betrachten, die sich für die Regatten in Japan qualifizieren wollen. Heute: Die 49erFX-Crew Tina Lutz/Susann Beucke und das Motto „Aller guten Dinge sind drei“.