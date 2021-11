Hamburg

Das Kräftemessen der besten deutschen Segler zum Saisonende auf der Alster hat Tradition. Bereits zum 40. Mal wurde am vergangenen Wochenende die Meisterschaft der Meister beim Hamburger SC ausgetragen. Die Krone im Kampf der Titelträger aus den vergangenen beiden Jahren setzten sich die 49er-Segler Paul Pietzcker/Justus Mickausch aus Berlin und Kiel auf.

Kieler Nachwuchscrews mit guten Platzierungen

Zwölf Wettfahrten wurden in der Vorrunde auf Jollen vom Typ Laser Bahia gesegelt, und gerade die Nachwuchscrews zeigten, dass sie mit der Klasse umgehen können. So platzierten sich die jungen Kieler Josse Bonatz/Charly Barth als Sechste und Ole Schweckendiek/Noah Piotraschke als Fünfte noch vor dem vor Erfahrung strotzenden Wolfgang Hunger (Strande), der mit seinem Ex-Partner Julien Kleiner an den Start ging und Siebter wurde.

Quelle: Pepe Hartmann

Konkurrenten Malte Winkel und Matti Cipra in einem Boot

Als Sieger der Vorrunde gingen die 470er-Asse Malte Winkel/Matti Cipra hervor. Die Wahl-Kieler sind nach der olympischen Neuausrichtung inzwischen Konkurrenten, da der 470er in 2024 als Mixed-Klasse gesegelt wird. Doch in Hamburg saßen sie noch mal gemeinsam im Boot und standen kurz vor der Meister-Krönung. Im einzigen Finallauf mussten sie sich allerdings geschlagen geben. Paul Pietzcker/Justus Mickausch wählten im alles entscheidende Rennen der Top-Drei die richtige Seite im leichten Wind und setzten sich gegen Tobias Schadewaldt/Juliane Adelssen (Hamburg) und Winkel/Cipra durch.