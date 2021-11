Groß Wittensee

Der Hamburger Leo Maechler hatte über den gesamten Sommer sein Können unter Beweis gestellt, unter anderem mit EM-Platz 14 und Kieler-Woche-Rang sechs. Nun ließ er bei den German Open, der deutschen Bestenermittlung, nichts anbrennen, segelte in den ersten vier Rennen vier Siege nach Hause und konnte so den dritten Platz in der abschließenden fünften Wettfahrt streichen. Vize-Europameister Paul Farien war auf dem Wittensee nicht am Start.

Lesen Sie auch Waszps bei der Kieler Woche: René Schwall und der Ritt auf der Wespe

Vizemeister wurde der Lübecker Ole Kuck vor dem Kieler Jasper Steffens, der bei der Kieler Woche direkt hinter Maechler auf Rang sieben gelandet war. Batbold Gruner (Ganderkesee), Dominator der vergangenen Jahre im Laser 4.7, wurde Sechster. Die ehemalige 49er-Seglerin Fenja Valentien flog als einzige Frau im zwölfköpfigen Teilnehmerfeld auf Rang neun.

Eine offizielle deutsche Meisterschaft gibt es bei den fliegenden Wespen in Ermangelung einer Klassenvereinigung nicht.