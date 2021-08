Enoshima/Kiel

Die Spannung ist mit Händen zu Greifen. Tina Lutz und Susann Beucke kreuzen mit ihrem 49erFX die Ziellinie, beenden das Medaillenfinale der besten zehn Skiff-Crews am Dienstag als Fünfte. Hauchzart vor den Spanierinnen Tamara Echegoyen und Paula Barceló, die sie im Kampf um Edelmetall so auf Distanz halten. Bronze damit sicher, die Goldmedaille durch den dritten Platz der brasilianischen Titelverteidigerinnen Martine Grael und Kahena Kunze außer Reichweite. Aber reicht es für Silber? Bange Blicke nach hinten, wo die Niederländerinnen Annemiek Bekkering und Annette Duetz, vor dem Medal Race Gesamtführende, dem Ziel entgegenstreben.

Dass eine Medaille beim Zieldurchgang bereits eingefahren ist, sickert erst mit ein wenig Verzögerung in die Köpfe der bayerisch-Strander Crew. Dann aber bricht sich auf dem deutschen Boot die Emotion Bahn. Beucke packt ihre Steuerfrau, erinnert sie an die vor zwölf Jahren geschlossene Babynamen-Wette. Sie haben es geschafft: Silber! „Die größte Herausforderung bestand darin, vor und im Finale nicht an die Medaillen zu denken, denn sonst kann ich nicht mehr segeln, weil der Druck einfach zu groß wird“, sagte Lutz.

Lutz/Beucke: Krönung einer Achterbahnfahrt über 14 Jahre

Für die Crew ist es nach 14 Jahren als Team die Erfüllung eines Traums. 14 Jahre mit einigen Aufs und Abs. 2012 verpassten sie die Teilnahme an den Olympischen Spielen im 470er, inklusive dramatischem Gang vor Gericht. Vier Jahre später mussten sie sich im 49erFX in der internen Ausscheidung gegen die späteren Rio-Neunten Victoria Jurczok und Anika Lorenz aus Berlin geschlagen geben.

Beinahe hätte ein Wadenbeinbruch von Susann Beucke Anfang 2020 – mitten in der nationalen Ausscheidung – die Olympia-Teilnahme in Japan noch verhindert. Für Beucke sprang die Kielerin Lotta Wiemers (geb. Görge) zwischenzeitlich ein und sorgte an der Seite von Lutz bei der WM in Australien dafür, dass nicht zu viele Punkte im Duell gegen die Dauer-Rivalinnen Jurczok/Anika Lorenz verloren gingen. Bei der Kieler Woche 2020 buchten sie das Tokio-Ticket, danach wurde es nur noch besser.

Heil/Plößel: In Rio Silber verloren, in Tokio Bronze gewonnen

Erik Heil und Thomas Plößel kennen das Gefühl einer Olympiamedaille um den Hals. Sie holten zum zweiten Mal in Folge Bronze, der dritte Platz von Tokio hat für sie den größeren Stellenwert. „Ich freue mich zehnmal mehr als damals, weil es viel härter und knapper war“, sagte Plößel. Nach einem Tief in den Wettfahrten zwei und vier „haben wir uns eigentlich abgeschossen gefühlt“, so der Vorschoter. Die gebürtigen Berliner waren als Vierte mit zehn Punkten Rückstand ins Medaillenrennen gegangen und hatten dementsprechend alles auf die Volles-Tempo-Karte gesetzt – und waren belohnt worden. Durch Platz zwei und weil die Spanier Diego Botín und Iago López nur Siebte wurden, fingen sie die Konkurrenten noch ab und sicherten sich hinter den Briten Dylan Fletcher und Stuart Bithill sowie den neuseeländischen Superstars Peter Burling und Blair Tuke, die als erste Segler überhaupt eine Olympiamedaille und den America’s Cup im selben Jahr gewannen, Platz drei. „In Rio sind wir als Zweite ins Medal Race gegangen und waren am Ende etwas unglücklich“, sagte Steuermann Heil. „Nun hatten wir eine schwere Ausgangssituation und freuen uns mega.“

Kohlhoff/Stuhlemmer: Mit Konstanz und Nervenstärke auf das Podium

Dieselbe Farbe haben auch die Medaillen der Kieler Katamaransegler Paul Kohlhoff und Alica Stuhlemmer. Dabei war das junge Team denkbar schlecht ins Finale gestartet, segelte dem Feld nach einem Strafkringel in der Starphase weit hinterher. Doch im Laufe der Wettfahrt holten die Kieler auf, während die australische Konkurrenz zurückfiel – am Ende sogar hinter Kohlhoff und Stuhlemmer, die sich in der Gesamtabrechnung nur den überragenden Italienern Ruggero Tita und Caterina Banti sowie den Briten John Gimson und Anna Burnet geschlagen geben mussten. „Wir haben es – eigentlich das erste Mal in unserer gemeinsamen Zeit – geschafft, so konstant gut zu segeln“, sagte Kohlhoff.

Das beeindruckte auch in der Heimat. „Paul und Alica haben nicht nur eine großartige Regatta gesegelt, sondern im Medal Race nach dem Patzer beim Start unglaublich viel Nervenstärke und Willen zum Erfolg gezeigt“, zollte Carsten Krage, Vorsitzender des Kieler Yacht-Clubs den beiden KYC-Seglern Respekt. „Wir sind wirklich sehr stolz auf die Beiden und begeistert, dass ihre viele Trainingsarbeit so grandios belohnt wurde.“

Nach der Zieldurchfahrt hatte der Nacra-Skipper sein Gesicht in den Händen vergraben, sich kurz den Emotionen hingegeben. Schon wenig später an Land verlieh der 26-Jährige auch seiner Dankbarkeit Ausdruck. „Es macht uns wahnsinnig stolz, Teil dieses Teams hier gewesen sein zu dürfen. Es war offensichtlich, dass nur so ein hochkarätig besetztes Team, zu dem wir uns noch nicht mal richtig zählen, so abräumen kann“, sagte Kohlhoff. „Es ist ein Zeichen an alle anderen Nationen und an Segel-Deutschland, dass der DSV und unsere Förderer verdammt gute Arbeit gemacht haben. Was hier an Vorbereitung geleistet wurde, war hochprofessionell.“ Und dann richtete Kohlhoff den Blick weiter nach vorn. „Es ist cool, auf dieser Basis weitermachen zu können. Mit hoffentlich vielen aus dieser Mannschaft“, sagte der Kieler. „Wir stehen erst am Anfang.“ Die olympischen Regatten 2024 vor Marseille und 2028 in Los Angeles stehen fest im Plan.

Nächstes Ziel: Olympia 2024

Heil/Plößel und Lutz/Beucke ließen zunächst offen, ob es olympisch weitergeht. Diese Ungewissheit haben sie sich erst einmal verdient. Am Freitag kehren die Segler nach Deutschland, nach Kiel zurück, dann dürfen auch die Korken knallen. „Segler können gut feiern“, sagte Beucke kurz vor Mitternacht Ortszeit auf dem Studiosofa des ZDF in Tokio. „Aber damit warten wir, bis wir wieder zu Hause sind.“