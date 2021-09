Bad Segeberg

Gute Bedingungen, konstanter Wind und zwischendurch ein bisschen Sonnenschein – die Wassersportler konnten sich bei den Regatten des Segeberger Segel Clubs auf dem Großen Segeberger See nicht beklagen. In drei verschiedenen Bootsklassen wurde um die Plätze gekämpft. Bei den OK-Jollen holte sich der Bad Segeberger Oliver Gronholz souverän den Gesamtsieg.

„Die Bedingungen waren an beiden Tagen sehr ähnlich, wobei am zweiten Tag der Wind immer mal wieder gedreht hat, was sowohl für Wettfahrtleitung und Segler ein bisschen Spannung reingebracht hat“, erklärte Wettfahrtleiter Alexander Kiesbye vom ausrichtenden SSC. 15 OK-Jollen, neun Taifune und fünf IC (International Canoe) stachen in See. „Ein gutes Meldeergebnis“, befand Kiesbye.

Lesen Sie auch Die Rückkehr der Piraten

Bei den OK-Jollen und den IC ging es um den Rudi-Hitz-Pokal. Die Taifune segelten um den Kalkberg-Pokal. Im größten Starterfeld waren gleich fünf SSC-Segler dabei. Jörg Sylvester, Fabian Gronholz, Thomas Glas und Sven Beye kamen gut zurecht. Oliver Gronholz konnten sie jedoch nicht das Wasser reichen. Der Pädagoge holte sich in jeder der fünf Wettfahrten den ersten Platz. „Ich bin mit meiner Geschwindigkeit sehr zufrieden“, gab der Gesamtsieger zu Protokoll. „Wettfahrtleiter Alexander Kiesbye hat mit seinem Team einen guten Job gemacht und den Kurs hervorragend ausgelegt.“

Thomas Glas kenterte

Oliver Gronholz hat den Rudi-Hitz-Pokal nun schon zehn Mal gewonnen. Er zeigte sich auch jüngst bei der Kieler Woche, als er Siebter wurde, in guter Form. Hinter Gronholz wurde Cord Prignitz vom Rostocker Segelverein Citybootshafen Zweiter. Die SSC-Segler Jörg Sylvester (4.), Fabian Gronholz (5.), Thomas Glas (8.) und Sven Beye (10.) verpassten den Sprung aufs Treppchen. Pech hatte Thomas Glas, der in der ersten Wettfahrt kenterte.

Oliver Gronholz bedauert, dass es in diesem Jahr bisher wenige Möglichkeiten gab, sich mit anderen Seglern zu messen: „Im Frühjahr und Sommer ist wegen Corona viel ausgefallen.“ Am 3. Oktober stehen noch die Deutschen Meisterschaften in Wismar an. Gronholz wird aus persönlichen Gründen nicht teilnehmen. Jörg Sylvester und Thomas Glas wollen aber die SSC-Fahne hochhalten.

Niklas Steimann Zweiter im Taifun

Bei den Taifunen ging es deutlich enger zu als bei den OK-Jollen. Das Spitzentrio trennte jeweils nur ein Punkt. Den ersten Platz fuhr Claudius Junge vom Segelclub Preetz ein. Knapp dahinter landete mit Niklas Steimann ein Segeberger, der aber unter dem Deutsch-Britischen Yacht-Club gemeldet ist. Martin Droll (Regatta Segler Neuruppin) wurde Dritter. Andreas Steimann (SSC) segelte auf den vierten 4. Rang.

Die drei Jugend-Taifune, die mit zwei Seglern das Boot steuern durften, fanden sich in der Gesamtwertung auf den Plätzen sieben bis neun wieder. Aufgrund der Sonderwertung für Jugendboote konnten alle drei Mannschaften ihre Podestplatzierung feiern. Der 1. Platz ging an Milena Lützen und Johanna Noll vom Segelsport Flensburg Harrislee.

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei den International Canoes, den extrem schnellen Einhand-Segelkanus, beindruckte Ole Junge vom Segelclub Preetz mit einer starken Serie von vier ersten Rängen und einer Zweitplatzierung. In der Gesamtwertung folgten Simon Beers vom Segelsport Flensburg Harrislee und Anton Grigull vom Segelclub Preetz. Bei den ICs waren keine Segeberger Teilnehmer am Start.

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Segeberger Segelclubs hat es einen Wechsel an der Vereinsspitze gegeben. Der langjährige Vorsitzende Dr. Wolfgang Brauer ist auf eigenen Wunsch aus dem Amt geschieden. Einstimmig wurde Thomas Benning zum neuer Vorsitzenden gewählt.