Olympiasegler trainieren unter Auflagen

Kiel

Die Ausnahmegenehmigung für den Deutschen Segler-Verband ( DSV) enthält strenge Auflagen: Das Training muss am Vortag mit Start- und Endzeit angemeldet werden, ist zudem nur zwischen 9 und 18 Uhr und zu maximal zwei Booten plus Trainer-Schlauchboot möglich. Die Trainingszeiten werden so gestaffelt, dass unterschiedliche Trainingsgruppen nicht zeitgleich auf der Sliprampe oder in der Bootshalle sind, der Bundesstützpunkt bleibt wie die sanitären Anlagen weiterhin gesperrt. Organisation und Koordination laufen über Bundesstützpunktleiter Hendrik Ismar.

Unsichere Zukunft für Dahnke / Winkel

„Das läuft alles gut, die Auflagen werden strikt eingehalten – weil alle froh sind, dass wir überhaupt aufs Wasser gehen dürfen“, sagt 49erFX-Seglerin Susann Beucke. Während unter anderem Laser-Radial-Seglerin Svenja Weger die Chance ausgiebig nutzt, trainiert die 28-jährige Stranderin aktuell nicht auf der Förde. „Wir haben ja bis zu den verschobenen Spielen jetzt einen ganz anderen Aufbau, deshalb haben wir uns dazu entschieden, noch nicht aufs Wasser zu gehen.“ Beuckes Steuerfrau Tina Lutz nutzt die Zeit daher aktuell anders: Sie schreibt in Österreich an ihrer Masterarbeit.

Anzeige

Auch die Junioren-Europameisterinnen Theres Dahnke und Birte Winkel lassen sich momentan nicht auf dem Wasser blicken. Denn die Zukunft der 470er-Crew ist ungewiss. „Wir werden in den kommenden Tagen entscheiden, ob wir unsere Olympia-Kampagne fortführen oder schon ins Mixed umsteigen“, erklärte Steuerfrau Dahnke, die aktuell in ihrer Heimat Plau am See weilt. Ab der nächsten Olympiade vor den Spielen in Paris 2024 wird der 470er nicht mehr in getrennter Männer- und Frauenkonkurrenz gesegelt, sondern als Mixed-Bootsklasse.

Weitere KN+ Artikel

Drei "Internatis" zurück in Schilksee

Zurück in Schilksee sind derweil Carlotta Crüsemann, Leonard Stock und Lina Fischer. Die drei Bewohner des Sportinternats dürfen ihre Zimmer mit einer Ausnahmegenehmigung nutzen, starten mit der heutigen Klausur im Profilfach in ihre Abiturprüfungen. Die fünf Elft- und Zwölftklässler, die normalerweise am Olympiastützpunkt wohnen, warten derweil noch auf die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebes für die Nachwuchskader oder die weitergehende Öffnung der Schulen und bleiben vorerst in der Heimat. Das Haus der Athleten bleibt geschlossen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr zum Segelsport lesen Sie hier.