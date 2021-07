Enoshima/Kiel

Seglerin Svenja Weger hat zum Auftakt ihrer Olympia-Premiere nicht nur die Konkurrenz, sondern auch sich selbst überrascht. Die Kielerin übernahm nach den ersten beiden Rennen bei den Laser Radials am Sonntag die Führung in der mit 44 Booten größten aller zehn olympischen Flotten. Mit Rang fünf und einem Tagessieg in der Sagami-Bucht segelte sie der Konkurrenz zunächst einmal davon. Sie sei „ein bisschen schockiert“, sagte die 27-Jährige.

Eine solche Leistungsexplosion hatte ihr kaum jemand zugetraut, die 2014 mit ihrem EM-Sieg den ersten und bisher einzigen großen Erfolg gelandet hatte. Willy Kuhweide, Olympiasieger von 1964 im selben Revier und Beobachter der Segel-Nationalmannschaft, hatte vor dem Olympia-Start gesagt: „Svenja Weger muss über sich hinauswachsen und eine Sternstunde haben, um in die Medaillen zu kommen.“

Svenja Weger hat großes Segel-Können, aber ihr fehlte bislang der „Killer-Instinkt“

Der besonnenen Einhandseglerin wurde angesichts wechselhafter Ergebnisse in den vergangenen Jahren oft Fleiß und großes Segel-Können, aber fehlender „Killer-Instinkt“ und Zweikampf-Schwäche attestiert. Mit dem Doppel-Coup zum Auftakt in der Sagami-Bucht hat die Psychologiestudentin die Kritiker vorerst verstummen lassen.

Svenja Weger weiß nun vor den kommenden Rennen: „Ich muss mich nicht verstecken. Mein Speed stimmt.“ Quelle: Bernat Armangue/dpa

„Das war heute sehr schön und sehr stark von Svenja“, sagte DSV-Sportdirektorin Nadine Stegenwalner, „sie wird am Montag im gelben Bip der Spitzenreiterin antreten. Das wird ihr nie wieder jemand nehmen können. Es ist auch starkes Signal für unser ganzes Team, das so hart gearbeitet hat.“

Buhl über Weger-Gala: „Habe für sie gebrüllt“

Befriedigend verlief parallel zur Weger-Gala der Auftakt für Laser-Weltmeister Philipp Buhl. Der 31-Jährige aus Sonthofen wurde im ersten Rennen Zehnter. Der Franzose Jean-Baptiste Bernaz siegte. Durchgang zwei musste aufgrund zu starker Winddreher abgebrochen werden und soll am Montag zusätzlich zu den Rennen drei und vier nachgeholt werden.

Seiner Teamkameradin Weger applaudierte Buhl herzlich: „Ich war bei ihrem Tagessieg schon für unsere eigenen Rennen auf der Bahn und habe 100 Meter hinter der Linie für sie gebrüllt.“ Seinen Auftakt bezeichnete Buhl als „gut und solide“.

Weger weiß nun vor den kommenden Rennen: „Ich muss mich nicht verstecken. Mein Speed stimmt.“ Das haben auch die Top-Favoritinnen zu spüren bekommen: Die dänische Weltmeisterin Anne-Marie Rindom lag nach den ersten beiden Rennen auf Platz zwei hinter Weger. Die niederländische Rio-Olympiasiegerin Marit Bouwmeester musste sich mit 35 Punkten auf Platz 18 einreihen.

Von Tatjana Pokorny