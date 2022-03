Kiel

Als Anastasiya Winkel vor zehn Tagen aus Kiew zurück nach Deutschland flog, war die Welt eine andere. Nur drei Tage später, am 24. Februar, begann der Überfall Russlands auf die Ukraine. Seitdem herrscht Krieg in der Heimat der 470er-Seglerin, die in Kiel lebt und im vergangenen Sommer für das deutsche Team bei den Olympischen Spielen an den Start gegangen war. Tage des Bangens für die 28-Jährige, um Familie und Freunde in der Ukraine.

Am 16. Februar war die gebürtige Ukrainerin nach Kiew gereist, um ihren Vater, Bruder und ihr Patenkind zu besuchen – der Tag, für den die USA ursprünglich einen bevorstehenden Angriff Russlands angekündigt hatte. Doch die Stimmung in der Hauptstadt „war noch gut“, sagt Winkel. „Es gab Spekulationen, aber niemand hat geglaubt, dass es so kommen würde.“

Das Handy weglegen? „Heute habe ich es nicht geschafft“

Jetzt herrschen Kämpfe im Land. Die Nachrichten, die Bilder, sie machen Angst, bleiben im Kopf, sind allgegenwärtig. „Ich versuche, für ein paar Stunden am Tag, das Handy wegzulegen. Auch mal in Schilksee im Kraftraum zu trainieren und abzuschalten“, sagt Winkel. „Heute habe ich es nicht geschafft.“

Die Tage vergehen mit Telefonaten und Nachrichten gegen die Ohnmacht. In Kiew, wo ihr Bruder lebt, spitzt sich die Lage zu. „Ich hoffe, er schafft es heute, Kiew zu verlassen, weil ich Nachrichten bekommen habe, dass die Stadt schon morgen schwerer bombardiert werden könnte“, sagte Winkel am Dienstagabend. Am Mittwochvormittag hatte Sie ihren Bruder noch nicht wieder erreicht. Ihr Vater lebt auf der Krim, wollte nächsten Monat zurück nach Kiew ziehen. Die Pläne liegen auf Eis.

Mutter und Großmutter leben im Separatistengebiet

Aus der Ferne unterstützt Winkel eine Freundin und ehemalige Steuerfrau, die gemeinsam mit der kleinen Tochter aus Odessa an der Schwarzmeerküste vor den Kämpfen flüchtet. „Ich helfe ihnen gerade dabei, über Moldawien und Rumänien nach Deutschland zu kommen. Sie werden wahrscheinlich erstmal bei uns wohnen.“

Anastasiya Winkel, geborene Krasko, kam im ostukrainischen Altschewsk zur Welt, das seit 2014 unter Kontrolle der international nicht anerkannten sogenannten „Volksrepublik“ Luhansk steht. Ihre Mutter und Großmutter leben in dieser Region – und wollen bleiben. „Sie hören immer wieder Militärflugzeuge über den Ort fliegen und ab und zu Geschosse. Aber es scheint weiter weg zu sein, und sie fühlen sich erstmal sicher.“

„Meine Mutter hat berichtet, dass sie seit drei Tagen kein Wasser aus der Leitung haben. Sie waren vorbereitet, haben Wasser im Keller gelagert und sollten für die nächsten Tage genug haben“, erzählt Winkel weiter, und für einen kurzen Moment befreit sich ihre Stimme von dem Kummer, bricht sich ein vorsichtiges Lachen Bahn.

Anastasiya Winkel: Olympia-Kampagne mit Ehemann Malte rückt in den Hintergrund

Seit sechs Jahren lebt Winkel in Deutschland. 2017 heiratete sie den in Henstedt-Ulzburg geborenen 470er-Segler Malte Winkel. Sie hatten sich bei der Junioren-WM 2014 kennengelernt. Gemeinsam will das Paar im neu-olympischen 470er-Mixed in Paris 2024 um eine olympische Medaille segeln. Anastasiya Winkel war mit Luise Wanser bereits bei Olympia 2021 auf Platz sechs gefahren.

Anfang April beginnt für das Segel-Paar mit der Trofeo Princesa Sofía die Regattasaison. Am Sonnabend wollten sie ins erste Trainingslager vor Mallorca starten, sollte die Olympia-Kampagne Fahrt aufnehmen. „Vielleicht fahre ich ein paar Tage später nach, wenn meine Freundin aus Odessa angekommen ist“, sagt Winkel. „Es ist gerade schwierig für mich, ans Segeln zu denken. Mein Mann übernimmt die Planungen.“ Flugtickets, die gebucht werden müssen, Equipment, das bestellt und ins Trainingsrevier transportiert werden muss.

Auch ihre Masterarbeit in Sportwissenschaften an der Christian-Albrechts-Universität ist aufgeschoben. „Ich habe versucht, mich daranzusetzen, habe aber keine Kreativität und Gedanken dafür.“ All das wirkt unendlich weit weg in diesen Tagen.