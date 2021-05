Die 49erFX-Seglerinnen Tina Lutz und Susann Beucke sind schon in Olympiaform: Bei der herausragend besetzten Cascais Championship vor den Toren Lissabons feierte die bayerisch-Strander Crew den Sieg - und setzte ein Ausrufezeichen an die Konkurrenz um die Medaillen in Tokio.