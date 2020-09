Kiel

Sonnabend um 9 Uhr fällt in der Kieler Innenförde der erste Startschuss für die Regatten der 126. Kieler Woche. Dann gehen die Dickschiffe der Aalregatta, des Welcome Race und der Seesegel-IDM auf die Mittelstrecke nach Eckernförde. Auf den vier Bahnen vor Schilksee starten die Segler der internationalen und Nachwuchsklassen ab 13 Uhr in ihre Rennen.

Von Sonntag bis Dienstag fallen die ersten Startschüsse dort um 11 Uhr. Nach einem segelfreien Klassenwechsel am Mittwoch steht der zweite Teil der Kieler Woche im Zeichen der olympischen Klassen, die von Donnerstag bis Sonntag auf sechs Bahnen um den Sieg kämpfen. Weil sie einen Wettkampftag weniger als sonst haben, wird auf Medaillenrennen am Abschlusstag verzichtet, stattdessen ist der Sonntag ein normaler Regattatag mit mehreren Flotten-Wettfahrten.

Anzeige

Zuschauer können trotzdem mitfiebern

In Zeiten der Corona-Pandemie ist auch im Olympiahafen in Schilksee vieles anders. Das Eventareal mit Regattahaus und Bootspark ist für Besucher gesperrt, Buden und Aussteller gibt es nicht. Live erleben können Interessierte die Rennen trotzdem: Das Kieler Woche TV überträgt die Rennen von der TV-Bahn Hotel täglich als Livestream im Internet, zudem werden Regattabegleitfahrten als Halbtages-, Tages- oder Abendtörn von einer Vielzahl von Schiffen angeboten: www.kiel-sailing-city.de/schiffstouren.

Weitere KN+ Artikel

Die Sportler müssen an Land strikte Hygiene- und Abstandsregeln sowie die Maskenpflicht einhalten. Für Besucher ist – wie bei den Olympischen Spielen 1972 – die Flaniermeile am Fliegenden Holländer geöffnet. Hier gelten die bekannten Regeln der schleswig-holsteinischen Landesverordnung. Mitarbeiter der Stadt Kiel haben gestern zudem ein Einbahnstraßensystem für Spaziergänger eingerichtet.

Auszeichnungen vor dem Bildschirm

Siegerehrungen und Steuermannsbesprechungen finden in diesem Jahr virtuell statt. Die Teilnehmer sind angehalten, das Veranstaltungsgelände möglichst schnell zu verlassen, nachdem sie an Land zurückgekehrt sind. Sie alle tragen ein Corona-Warnband, das zur Kontaktverfolgung dient. Stationen zur Temperaturmessung sind aufgebaut, Schnelltests sind in Schilksee ebenfalls möglich.

„Es sind enorme Herausforderungen, denen wir uns stellen, um den Seglerinnen und Seglern auch in diesem Jahr die Möglichkeit zu geben, Regatta zu segeln. Dabei steht die Gesundheit aller Beteiligten ganz klar im Vordergrund. Hygienevorschriften und Mindestabstandsregeln müssten eingehalten werden“, erklärte der Organisationsleiter der Kieler-Woche-Regatten, Dirk Ramhorst.