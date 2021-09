Strander Bucht statt Stollergrund: Heimsieg für "Immac Fram"

Kiel

„Das war sicher die kurioseste Kieler Woche der letzten 20 Jahre“, sagte Kai Mares lachend. Der Dänischenhagener Skipper der „Immac Fram“ meinte damit in erster Linie die Bedingungen, die es den Offshore-Crews alles andere als leicht gemacht hatten. Mit insgesamt vier Wettfahrten am Dienstag und Mittwoch kamen die ORC-Crews aber verhältnismäßig gut durch die Flaute.

„Die Vorverlegung am Mittwoch war absolut richtig“, zollte Mares der Wettfahrtleitung Anerkennung. Die hatte die Gunst der Stunde genutzt, ein vormittägliches Windfenster mit immerhin fünf bis sechs Knoten abgepasst und die Offshore-Crews nicht auf den gewohnten Stollergrund, sondern die freien Bahnen in der Strander Bucht geschickt. „Das war ein echtes Heimspiel hier drinnen“, sagte Mares. „Das ist unser Trainingsrevier.“

Hatten im Kiel-Cup alles im Blick und im Griff: Die Crew der „Immac Fram“ mit Skipper Kai Mares (Mitte). Quelle: Uwe Paesler

Nach der ersten Wettfahrt am Dienstag, als die Crews beinahe ins Ziel getrieben waren, hatte die „Immac Fram“ noch hinter der Rostocker „Nemo“ von Uwe Kleinvogel gelegen. In den drei Leichtwindrennen am Mittwoch aber ließen Mares und Co. nichts mehr anbrennen, fuhren mit zwei Tagessiegen und einem zweiten Rang zum Kieler-Woche-Titel. „Ich bin sehr zufrieden“, sagte Mares über die Perfomance seiner Crew.

„Xen/Sydbank“ schnellstes Boot aller Klassen

Gleiches galt auch für Torsten Bastiansen. Der Flensburger legte mit seiner Crew der „Xen/Sydbank“ nach dem Gewinn des Welcome Race von Kiel nach Eckernförde nach und sicherte sich in der mit nur zwei Booten besetzten Gruppe ORC II mit vier Siegen in vier Rennen den Gesamtsieg. „Es war super heute“, strahlte „Toddi“ mit der Kieler Nachmittagssonne um die Wette. „Dass die Wettfahrtleitung gestern so flexibel war, uns heute früher auf die Innenbahnen zu schicken – Klasse. Das hat uns zudem ja auch gut anderthalb Stunden Ausfahrt gespart.“ Und offenbar Kräfte mobilisiert: Neben dem Gruppensieg eroberte die „Xen/Sydbank“ auch den Sonderpreis für die schnellste Jacht nach berechneter Zeit über alle Klassen – und ließ in Richtung der deutschen Meisterschaft in Olpenitz in gut zwei Wochen aufhorchen.

Dabei war die Kieler Woche für die Flensburger Crew der erste Härtetest der Saison. „Wir sind zwar im Juni aus der Not heraus Als Rund gesegelt, was wir seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr gemacht hatten, aber das hier war die erste ,echte’ Regatta“, sagte Bastiansen. „Und das kann man sich dann nicht besser wünschen.“ Einen Wunsch für die Zukunft allerdings hat der 55-Jährige: „Wir müssen wirklich zusehen, dass wir mehr Schiffe an die Linie bekommen. Das war echt mau.“

Schwache Meldungszahlen bereiten Sorgen

Insgesamt zwölf ORC-Jachten waren es beim Kiel-Cup, in der Gruppe ORC II sogar nur zwei. „Hier besteht für alle Arbeit, nicht nur für die Organisatoren, sondern auch für die Segler“, sagt Bastiansen. „In dieser Saison musste jeder Eigner selbst den Startpunkt finden, da es Go4Speed und die Maior als festen Auftaktpunkt nicht gab. Das hat offenbar nicht gut funktioniert.“ In dieselbe Kerbe schlägt auch Mares. „Es gibt die Schiffe ja, in Travemünde waren es in unserer Klasse 14“, sagt der Dänischenhagener. „Wir müssen alle etwas tun.“

Von der kürzlich erfolgten Ernennung Eckart Reinkes zum Vorsitzenden des Seesegel-Ausschusses im Deutschen Segler-Verband erhofft sich der harte Kern der ORC-Crews wie auch die Klassenvereinigung RVS eine Menge. Der 56-jährige Kieler Reinke war von 1998 bis 2011 und ist seit 2017 wieder als Race Officer für die Seebahnregatten der Kieler Woche zuständig und war bei zahlreichen ORC-Weltmeisterschaften (2005, 2009, 2014 und 2021) im Einsatz. Auch Reinke erkennt „in den vergangenen zwei Jahren einen Negativtrend, der hausgemacht zu sein scheint und auch in die Kieler Woche hinein spiegelt“ und fordert: „Hier sind neue Konzepte und Köpfe gefragt, um die deutsche Offshore-Segelszene auch wieder in relevante Größenordnungen zu führen.“