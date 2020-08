250 Nachwuchs-Segler stehen in den Startlöchern: Am 22. und 23. August steigt die diesjährige Auflage des Strander KÜZ. Neben vielen ambitionierten Youngstern in Opti, Laser 4.7 und Laser Radial sind im 29er auch zwei Athleten dabei, die auf zwei Rümpfen Kurs auf eine Olympia-Medaille gesetzt haben.