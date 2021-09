Kiel

Boris Herrmann ist ein viel gefragter Mann in diesen Tagen. Am Sonnabend hatte der Weltumsegler die Kieler Woche eröffnet, war zuvor mit dem GC32-Katamaran im Welcome Race mitgesegelt. Der 40-Jährige nutzt die Plattform Kieler Woche mit seinem Team Malizia intensiv: Autogrammstunde am Sonntag, dazwischen unzählige Pressetermine, Gespräche und Empfänge für Partner und Sponsoren, Besuch des Schüler Cups an der Kiellinie am Mittwoch. Schon da wirkte Herrmann stark angeschlagen.

Hermann sammelte wichtige Daten für Forschung

Am Donnerstag hatte es ihn erwischt, krankheitsbedingt musste Herrmann unter anderem eine Pressekonferenz und das Segeln mit Kindern aus dem Kieler Yacht-Club absagen. Am Stand des Teams Malizia auf der Sponsoren-Meile in Schilksee war am Donnerstag trotzdem viel los. Der internationale Segelstall stellt sich und seine Initiativen rund um den Meeres- und Umweltschutz während der Kieler Woche vor. Unter anderem ist das Minilabor der Kieler Firma SubCtech ausgestellt, das während Herrmanns Weltumrundung stetig Daten über das Ozeanwasser gesammelt hatte. Im November vergangenen Jahres war Herrmann als erster Deutscher in die Non-Stop-Regatta Vendée Globe gestartet. 44 996 Kilometer um die Welt – allein. Unentwegt wurde dabei Meerwasser durch das Gerät gepumpt und auf Temperatur, Salzgehalt und vor allem Kohlendioxid getestet. Daten aus denen unter anderem das Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel schöpft. Nach einer Kollision mit einem Fischtrawler vor der französischen Atlantikküste hatte der Hamburger die Hochsee-Regatta mit Platz fünf beendet. Ein Ergebnis, das schnell in den Hintergrund rückte. Denn trotz des Pechs kurz vorm Ziel war die Vendée Globe für den Deutschen Herrmann ein Riesenerfolg. Das öffentliche Interesse an dem Hochsee-Segler und dem Projekt Malizia ist ungebrochen.

Ein echter Kieler mit an Bord

Britisch, amerikanisch, spanisch und französisch ist das Team, das sich in Schilksee in einem großen Aufgebot präsentiert. Mittendrin einer, der ein echtes Heimspiel hat. Der Kieler Nikolas Noetzel ist Teil des Segelrennstalls, dem es längst nicht nur ums Segeln geht. Der 29-jährige Deutsch-Amerikaner ist in Kiel aufgewachsen, hat an der Ricarda-Huch-Schule Abitur gemacht – genau wie Herrmanns Ehefrau Birte Lorenzen-Herrmann, deren Vater wiederum Lehrer von Nikolas Noetzel war. Kieler Verbindungen. Beim Uni-Segeln im Opti zwischen Schilksee und Strande hat Noetzel das Segeln gelernt. Später war er Windsurfer im schleswig-holsteinischen Landeskader. „Ich habe vom Offshoresegeln beim Newport-Bermuda Race über den Foiling Nacra17 bis zu Swedish Match40s auf vielen Booten breite Erfahrungen gesammelt, mich aber nie auf eine Klasse konzentriert“, sagt Noetzel. Noetzel studierte Wirtschaft in St. Gallen und Kopenhagen und ist seit Mai „Commercial Manager“ im Team Malizia. Er pflegt die Kontakte zu Sponsoren, knüpft neue. Über seinen Chef sagt er: „Boris ist ein Visionär. Außerdem – und das wird oft vergessen – ist er mental unheimlich stark. Er ist 80 Tage ununterbrochen Regatta gesegelt. Die längste Zeit, die ich hatte, waren fünf oder sechs Tage. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen.“

KN-Reporter testet: Wie ist es an Bord

Carbon und Klimaschutz – passt das zusammen?

„A Race We Must Win“ – ein Rennen, das wir gewinnen müssen. Groß prangt der Solgan des Team Malizia auf den auffälligen, schwarzen Segeln, die in dieser Woche in der Kieler Bucht zu sehen sind. Wer sich so aktiv und oft medienwirksam für den Klimaschutz einsetzt, macht sich angreifbar, muss auch Kritik einstecken können. So ist zum Beispiel Carbon, aus dem der GC32 der Malizia besteht, kein besonders umweltfreundliches Material. Wenn der Rennkatamaran dann auch noch mit einem Motorboot aus dem Hafen geschleppt wird...„Sicherlich sind wir als Team nicht perfekt, unsere Partner sind nicht perfekt. Die Wirtschaft ist nicht perfekt. Wir wollen aber motivieren und inspirieren, uns mehr anzustrengen, im Kampf um mehr Klimaschutz. Es wäre ja schade, wenn du die Botschaft nicht verbreiten darfst, weil du nicht perfekt bist,“ sagt Noetzel, der in der Organisationszentrale in Hamburg arbeitet. Um den CO2-Austoß auszugleichen hat das Team Malizia auf den Philippinen ein Aufforstungsprojekt für Mangroven als Klimaschutzmaßnahme gestartet. Mit dem Projekt Ocean Challenge wollen Boris Herrmann und seine Frau Birte Schulklassen für das Thema Meeresschutz sensibilisieren.

Es geht nicht nur um Sport

Forschung, Umweltschutz und Jugendarbeit: das schreibt sich das Projekt neben den sportlichen Zielen auf die Fahne, die auch in den kommenden Jahren ambitioniert bleiben. „Wir werden am The Ocean Race 2022/23 und an der Vendée Globe 2024/25 teilnehmen“, hatte Herrmann im Mai angekündigt. Das Team Malizia bleibt weiter im Gespräch.