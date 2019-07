Vilagarcía de Arousa

Den deutschen Doppelsieg machten die Hamburgerinnen Luise und Helena Wanser perfekt, mit Lucas Schlüter/ Frederick Eichhorst ( Potsdam) kommen auch die Junioren-Europameister in der Männer-/Mixed-Konkurrenz aus Deutschland.

„Es war tatsächlich nicht so einfach, wie es jetzt auf dem Papier aussieht“, erklärte Skipperin Dahnke. „Wir waren zwar ein kleines Feld, aber vor allem die Wansers sind für uns immer starke Gegner“, so die 20-Jährige über ihre Trainingspartnerinnen. In Spanien kam den Kielerinnen vor allem der konstant über acht Knoten wehende Wind entgegen. „Das waren perfekte Bedingungen für uns“, so Dahnke. „Wir waren auch sehr gut vorbereitet, daher hat das wunderbar geklappt.“

Perfekter Start mit fünf Siegen in Folge

Gemeinsam mit ihrer 21-jährigen Vorschoterin hatte Dahnke in den ersten fünf Wettfahrten eine makellose Serie hingelegt. Den sechsten Rang im sechsten Rennen konnten die Kielerinnen streichen, Platz vier im siebten Rennen sollte der einzig folgende Ausrutscher Ausrutscher bleiben. „Wir sind total glücklich, auf diese Serie kann man ja auch wirklich stolz sein“, meinte Dahnke. „Wir haben schon viele Glückwunsche bekommen und freuen uns sehr über die Titelverteidigung.“

