„Eine Siegchance besteht definitiv. Das ist aufregend, aber ich will mich davon nicht ablenken lassen und segle mein Boot wie im Training geübt“, sagte Herrmann. Die führende Gruppe der Vendée-Globe-Flotte segelte gestern rund 200 Seemeilen entfernt von der brasilianischen Küste dem Äquator entgegen, den sie am Wochenende kreuzen will. „Es ist bei 30 Grad unter Deck so heiß, dass ich kaum schlafen kann. Die Bedingungen sind fordernd. Es gehen harte Schläge durch Boot und Körper. Meine ganze Aufmerksamkeit gilt meinem Schiff“, schilderte er.

Dass der Wind zuvor zwischenzeitlich auf 18 bis 19 Knoten angeschwollen war, spielte Herrmann in die Karten: Es ist die perfekte Windstärke, um seine Jacht auf die Foils zu bringen und mit wenig Wasserwiderstand über den Ozean zu fliegen. So holte er kräftig auf, übertraf von Donnerstag auf Freitag mit einem Geschwindigkeitsschnitt von 15,6 Knoten über 24 Stunden deutlich die Werte der Führenden und kämpfte sich bis zum Freitagmorgen auf nur noch knapp 35 Seemeilen (Stand gestern Abend) heran. Der Zweitplatzierte Burton etwa kam im selben Zeitraum nur auf 9,7 Knoten.

"Die Bedingungen, von denen ich geträumt habe"

Herrmann profitierte dabei vom Zustand seines Bootes: Die „Seaexplorer – Yacht Club de Monaco“ hat die besten Foils der Führungsgruppe. „Wir sind im besten Regattamodus in den Endspurt gegangen. Ich habe nun die Bedingungen gefunden, von denen ich geträumt habe“, sagte Herrmann. „Ich fahre genau nach Norden auf einem Kurs von 1 Grad. Ich versuche, das Potenzial des Bootes und meiner Foils zu 100 Prozent zu nutzen, im Gegensatz zu Thomas und Charlie, die ihre Foils beschädigt haben.“

Bis zum Ziel sind es noch knapp 4000 Seemeilen – eine Distanz, auf der viel passieren kann. „Wir haben auch noch einen langen Weg vor uns, mit zwei entscheidenden Etappen: Die Passage durch die Doldrums und die Navigation danach im Nordatlantik“, sagte Herrmann. Die berüchtigten Flautenbereiche der „Doldrums“, der innertropischen Konvergenzzone, und eine im Süden des Azorenhochs liegende Transitionszone könnten die Skipper auf ihrem Weg ins Ziel etwas ausbremsen. Die schnellsten Boote werden nach jetziger Hochrechnung zwischen dem 27. und 30. Januar im Start- und Zielhafen Les Sables d’Olonne im Department Vendée erwartet.

Mit Herrmann nimmt erstmals ein deutscher Skipper an der Weltumrundung teil. Die bisherigen acht Auflagen der Vendée Globe hatten ausschließlich französische Skipper gewonnen. Sieben der 33 gestarteten Boote sind aus dem Rennen, darunter der britische Mitfavorit Alex Thomson. Die Ausfallquote ist in diesem Jahr aber deutlich geringer als in den vorangegangenen Auflagen. Bis zur aktuellen Vendée Globe erreichten nur 54 Prozent der angetretenen Weltumsegler das Ziel (89 von 167).