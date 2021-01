Les Sables-d'Olonne

„Es sieht gut aus für die Top fünf“, sagte Boris Herrmann am Freitagvormittag. „Aber ich versuche erst mal, ruhig zu bleiben, und fixiere mich nicht zu sehr auf Platzierungen.“ In der Nacht hatte der 39-Jährige den Rückstand zum führenden Franzosen Charlie Dalin konstant bei 65 Seemeilen gehalten, im Klassement allerdings einen Rang verloren. Dalins Landsmann Louis Burton profitierte von seinem tiefen Schlenker gen Westen, nahm den „Schnellzug“ der atlantischen Tiefdruckgebiete voll mit und schob sich als Schnellster im Feld bis auf 18 Seemeilen an Dalin heran. „ Louis ist stark gesegelt im Nordwesten, Charlie ist momentan ähnlich schnell wie ich, Thomas (der viertplatzierte Franzose Thomas Ruyant, d. Red.) versucht gerade, eine Abkürzung zu nehmen“, beschrieb Herrmann die Konstellation in geographischen Breiten zwischen den Kanarischen Inseln und Madeira. Insgesamt ist er sehr zufrieden. „Ich bin positiv überrascht von den vergangenen 24 Stunden.“

Angenehme Bedingungen im Atlantik - noch

Herrmann kann befreit aufsegeln. Sein Boot ist nach wie vor in einem Top-Zustand, sogar Schlaf hat der Hamburger bekommen. „Ich konnte diese Nacht mehr schlafen, weil der Wind über dem flachen Wasser recht konstant bei zwischen 13 und 18 Knoten weht. Der Druck ist im Moment nicht so hoch, die Angst um mein Schiff ist weg“, berichtete Herrmann. „Und den Druck der Regatta lasse ich nicht an mich herankommen. Wir geben alle unser Bestes und wissen, was wir tun – wir tun gut daran, es mit klarem Kopf und Ruhe anzugehen.“

Mit der Ruhe könnte es auf den letzten Meilen allerdings nochmal vorbei sein: Die Wetterlage im Nordatlantik ist, wie es Herrmanns Co-Skipper und Wetterexperte, der Brite Will Harris, ausdrückte: „sehr interessant.“ Durch das stabil liegende Azorenhoch, das die Passatwinde kontrolliert, deutet alles auf Vorwindsegeln den ganzen Weg bis ins Ziel hin. Allerdings wird es zum Ende hin tricky mit Wellen zwischen drei und vier Metern und Böen bis 35 Knoten und möglichen extremen Drehern. Zudem wird es immer kälter, je näher die Segler dem europäischen Winter kommen. „Ich musste zum ersten Mal seit langer Zeit mehr als ein T-Shirt anziehen“, berichtete Herrmann. Und das Wetter macht auch die Segelwahl nicht leicht: „Es ist ein schwieriges Abwägen zwischen einem Kompromiss mit kleinem Gennaker im Mast-Top und häufigem Segelwechsel, der Zeit kostet“, erklärte Herrmann.

Es wird knapper als jemals zuvor

Es wird ein Finalkrimi, wie ihn die Vendée Globe in ihrem Bestehen noch nicht erlebt hat, mit sechs oder sieben Booten, die im Abstand weniger Stunden die Ziellinie kreuzen. Herrmann sieht die ganz leicht besseren Karten bei der Konkurrenz – aus den Erfahrungen des Südpolarmeers. „Die anderen haben im Südmeer in rauen Bedingungen etwas mehr Stärke gezeigt als ich“, sagte der 39-Jährige. „Und Louis scheint ein ziemlicher Draufgänger zu sein, der – anders als ich – ohne Rücksicht auf Verluste Gas gibt. Es wird schwer, ihn einzuholen. Aber das ist auch nicht mein Ziel.“ Ohnehin könnte es sein, dass der Gewinner der Vendée Globe nicht der Segler ist, der das Ziel zuerst kreuzt – die Zeitgutschriften aus der Rettungsaktion für Kevin Escoffier kommen noch ins Spiel. Sie könnten Herrmann nach vorne spülen, fallen allerdings bei Yannick Bestaven und Jean Le Cam noch stärker ins Gewicht. Gerecht, ja. Aber auch irgendwie unglücklich. „Durch Zeitgutschriften Plätze zu verlieren, ist bitterer, als sie auf dem Wasser zu verlieren“, sagte Herrmann.

"Nach-Hause-Kommen wird langsam real"

Fünf Tage liegen zwischen Herrmann und der Ziellinie, fünf Tage zwischen den Weltmeeren und festem Land unter den Füßen. „Das Nach-Hause-Kommen wird langsam real. Und ich freue mich sehr, meine Frau und meine Tochter wiederzusehen“, sagte er. „Aber dann wieder in Hamburg zu sein, wird nochmal etwas ganz anderes sein. Den Alltag zu Hause oder im Supermarkt wieder ein Stück weit neu zu erleben, morgens der Geruch von Kaffee, zu merken, dass das nicht selbstverständlich ist. Das ist für mich schon immer auch ein Reiz dieser großen Segelreisen gewesen.“

Und nach etwas Erholung nach 80 Tagen auf hoher See muss Herrmann in den eigenen vier Wänden auch gleich wieder ran. Auftrag von Ehefrau Birte: Kinderbett aufbauen. „Ich muss mein handwerkliches Geschick zu Hause noch erweitern“, sagte Herrmann grinsend. „Hier an Bord habe ich besseres Werkzeug – und auch höhere Motivation, das muss ich zugeben. Aber das bekomme ich schon hin.“