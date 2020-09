Hohenfelde/Kiel

51 Surfer gaben zwischen Schönberg und Lütjenburg Gas. „Wir hatten tolle Bedingungen mit Wind bis 30 Knoten“, sagte Langer und lobte den Spot. „Ich war vorher noch nie da, es ist fantastisch: Wir konnten mit dem Auto bis an den Strand und direkt hinter der Sandbank bei konstantem Wind Rennen fahren.“

Sieben von neun gewann der 33-Jährige, darunter alle vier im Slalom. „Ich hab’ die anderen schon etwas verhauen“, sagte er lachend. Allerdings mit Startproblemen: Im ersten Lauf kollidierte Langer am Start mit dem Schönberger Nico Prien, wurde disqualifiziert. Am Ende aber standen Gesamtsiege im Foil-Racing, Slalom und so auch in der auf dieses Event reduzierten deutschen Rangliste. „Ich bin total happy, dass alles so geklappt hat, ich meine guten Foil-Leistungen bestätigen konnte“, sagte Langer. „Und es war cool, alle wenigstens einmal in diesem Jahr zu sehen.“

Hoffnung auf sechs Events im Jahr 2021

Für Langer stehen 2020 noch ein Materialtest am Gardasee, ein Slalom-Event am Steinhuder Meer und eine Foil-Regatta in Dänemark an, die Slalom-EM in Marseille wurde abgesagt. Ansonsten: Training in heimischen Gefilden mit Michele Becker, in Hohenfelde in Foil und Slalom Vierter, seinem „loyalen, guten Trainingspartner“. Zudem versammelt Langer am Wochenende zehn Interessierte in einem Mini-Camp zu Foil- und Slalom-Surfen – ein Versuch, die finanziellen Einbußen durch wegbrechendes Sponsoring in der Corona-Zeit zu verringern.

2021 soll es besser werden: Die Planungen für sechs DWC-Events laufen, angefangen mit dem Summer Opening auf Sylt im Mai. „Das wird hoffentlich eine geile Serie“, sagt Langer. Ab Ende Januar allerdings könnten sich seine Prioritäten etwas verschieben. Gestern Morgen räumte er bereits das heimische Arbeitszimmer, das einer anderen Nutzung zugeführt wird: Langer und Freundin Jule Görge erwarten Nachwuchs.

