Yes-Regatta 2022: Segel-Jugend feiert Comeback vor Schilksee

Kiel

Sie ist wieder da, die Young Europeans Sailing, kurz Yes. Bei der Talente-Regatta vor Schilksee vom 4. bis 6. Juni gehen, so hieß es am Montag von den Veranstaltern, mehr als 600 Seglerinnen und Segler aus sieben Nationen an den Start. „Wir freuen uns, dass wir nach der Maior für die Big Boats nun auch dem Nachwuchs wieder ein attraktives Angebot machen können“, sagt Organisationsleiter Dirk Ramhorst.

In sieben Disziplinen – 29er, 420er, den Laser-Klassen ILCA 4, ILCA 6 (als geschlechtergetrennte Konkurrenzen) und ILCA 7 sowie Europe – wird am Pfingstwochenende hochklassiger Segelsport geboten, der zugleich als Vorbereitung auf die zwei Wochen später stattfindende Kieler Woche (18. bis 26. Juni) dient, den U 20-Aktiven zudem auf die Gemeinsame Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft (10. bis 16. August).

Yes 2022 gilt als Regeltest-Regatta für den Weltverband World Sailing

Das Starterfeld für die Yes-Regatta ist namhaft besetzt: Julia Büsselberg (Kiel) und Hannah Anderssohn (Rostock) haben im ICLA6 ebenso gemeldet wie Laura Schewe (Altenholz), amtierende Yes-Siegerin aus dem Jahr 2019. Bei den Männern ist unter anderem der Kieler Ole Schweckendiek dabei, im Nachwuchsskiff 29er wollen die Lübecker Kieler-Woche-Sieger Anton und Johann Sach ihren Erfolg auf der Kieler Förde wiederholen.

Zusätzlich aufgewertet wird das Event durch den Status als Regeltest-Regatta für den Weltverband World Sailing. In diesem Jahr geht es vor allem um die Regel 18, das Wegerecht an den Bahnmarken. In der bis Mitte Juli laufenden Testphase gehört das Teilnehmerfeld der Yes mit der Genehmigung des Deutschen Segler-Verbandes zu den Probanden. „Wir bieten dem Weltsegelverband also unsere Hilfe an“, sagt Fabian Bach, oberster Wettfahrtleiter, der die Segelanweisungen der Yes-Regatta ausgearbeitet hat.

Zudem gibt es auch an Land wieder ein vollwertiges Landprogramm auf den Grünflächen im Schilkseer Olympiahafen. Die beliebte Aktionswiese wartet unter anderem mit Skimbordbahn, Kinder-Karussell, Bekleidungs- und Essensständen auf. Das Event-Areal wird am Freitag von 14 bis 20 Uhr, Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr sowie am Montag von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein.