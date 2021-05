Lorient/Frankreich

Das deutsche Team vom Offshore Team Germany wird von Skipper Robert Stanjek (40) durch den Atlantik und das Mittelmeer geführt. Ihm zur Seite stehen mit der zweimaligen Weltumseglerin Annie Lush und dem aktuellen Vendée-Globe-Neunten Benjamin Dutreux zwei internationale Offshore-Größen sowie Phillip Kasüske, der bis zum vergangenen Jahr noch um ein Olympiaticket im Finn kämpfte.

Gute Erfahrungen aus den vergangenen Trainingseinheiten

„Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, das Team so zusammenzustellen", sagte Stanjek. "Wir wollten die Kombination aus verschiedenen Schulen des Segelns zusammenbringen: die Erfahrung von den Olympiaklassen, aus dem Ocean Race und von der Imoca-Klasse." Aus allen Bereichen komme so wichtiger Input. "Annie und Ben haben ein großes Meilenkonto, Phillip und ich bringen die intensive Schulung aus olympischen Klassen ein", erklärte der Berliner. "Das Entscheidende ist, dass das Team egofrei funktioniert. Und die Erfahrungen aus den vergangenen Trainingseinheiten sind sehr gut.“

In der Imoca-Klasse misst sich das OTG mit drei französischen Teams und einer Mannschaft aus den USA - und reichlich Offshore- und Weltumseglungserfahrung. "Bureau Vallée"-Skipper Louis Burton schloss die jüngste Auflage der Vendée Globe als Dritter ab, "LinkedOut"-Skipper Thomas Ruyant direkt hinter dem Hamburger Boris Herrmann als Sechster. Hinzu kommen das Team "Corum L'Epargne" von Nicolas Troussel, bekannt vor allem durch seine Siege bei der Solitaire du Figaro, und "11th Hour Racing" mit Charlie Enright, der bereits zweimal die Welt im Rahmen des Ocean Race umrundet hat.

Wie wettbewerbsfähig ist "Einstein" ohne Foils?

Spannend wird sein, wie sich die OTG-Jacht „Einstein“ ohne Foils gegen die modernen Imocas behauptet. „Wir haben nicht die gleiche Waffe wie andere Imocas mit Foils. Aber wir haben unter bestimmten Bedingungen kleine Vorteile. Ich denke, die beste Option für uns ist, uns nicht auf die die anderen Boote zu konzentrieren, sondern unseren Job zu machen“, sagte Navigator Dutreux.

Neben den Imocas sind auch sieben Teams in der Klasse VO65 am Start, mit der das Ocean Race 2017/18 gesegelt wurde, darunter das niederländische Team "AkzoNobel" um Neu-Skipper Chris Nicholson mit dem einzigen für das jüngste Ocean Race neu gebauten Boot.

Startschuss fällt am Sonnabend um 13.45 Uhr

Nach der Corona-bedingten Verlegung des Ocean Race auf den Herbst 2022 wurde das Ocean Race Europe ins Leben gerufen, um den Teams die Chance auf eine Vorbereitung unter Rennbedingungen zu geben. Drei Etappen von Lorient nach Cascais vor den Toren Lissabons, weiter nach Alicante/Spanien und zum Ziel nach Genua/Italien sowie zwei Coastal-Races sind für die Premiere der Veranstaltung geplant. Es ist für die momentan wichtigste Offshore-Klasse der Imoca das erste Rennen überhaupt, in dem mit Crew gesegelt wird. An Bord sind vier Seglerinnen und Segler sowie ein Onboard-Reporter.

Der Startschuss fällt am Sonnabend, 29. Mai, um 13.45 Uhr in Lorient an der Küste der Bretagne, am Mittwoch, 2. Juni, werden die Crews im portugiesischen Cascais erwartet. Nach einem Coastal-Race am 5. Juni geht es am 6. Juni weiter ins Mittelmeer, am 10. Juni sollen die Teams Alicante anlaufen. Am 13. Juni erfolgt der Start in Richtung Zielhafen Genua, wo drei Tage später der Zieleinlauf folgen soll. Zum Abschluss steigt am 19. Juni ein Coastal Race.