Sturm, Flaute, Regen, Sonne: Das Meisterschaftswochenende für die Skiff-Segler und Surfer vor Schilksee hielt die ganze Wetterpalette parat. Damit konnte zwar nicht das komplette Programm von jeweils 15 Wettfahrten gesegelt werden, an der Überlegenheit der ersten Deutschen Meister in der künftigen Olympia-Disziplin iQ-Foil gab es aber keine Zweifel. Sebastian Kördel und Lena Erdil (beide NRV Hamburg) sicherten sich mit jeweils perfekter Punktzahl die Surftitel. Bei den 49erFX konnte das Kieler Team Josse Bonatz/Charly Barth am letzten Tag noch zur Goldmedaille segeln, während der Titel bei den 49er an den Bodensee und das Duo Niklas Engelmann/Justus Mickausch geht.

iQ-Foil: Deutscher Meister Sebastian Kördel mit beeindruckender Bilanz

Surrend wie ein Elektro-Auto im Beschleunigungsmodus fliegt er auf seinen Foils heran, zeigt den Surfer-Gruß „Hang Loose“ und zieht dann lächelnd in Richtung Ziel. Sieben Starts, sieben Siege: Die Bilanz von Sebastian Kördel war beeindruckend, aber nach seinem vierten Platz bei der WM auf dem Silvaplanersee/Schweiz sowie dem Kieler-Woche-Sieg auch zu erwarten.

Sebastian Kördel war der überlegene Akteur im Feld der Männer und holte sich locker den Titel Quelle: Ralf Abratis

Selbst wenn er am Start mal nicht das beste Timing erwischte, hatte er im Ziel doch wieder alles im Griff. „Bei den Slalom-Rennen habe ich durch meine Worldcup-Erfahrung klare Vorteile. Ich habe die Windsurf-spezifische Muskulatur, kann beim Pumpen die Technik effektiver einsetzen und habe sicherlich auch die Ruhe in den entscheidenden Situationen“, so Kördel.

Titelsammler Sebastian Kördel blickt schon Richtung Olympia 2024

Als selbstverständlich abhaken wollte er den Titel bei der DM-Premiere der iQ-Foils aber nicht. „Eine Deutsche Meisterschaft ist immer etwas Besonderes. Durch den Worldcup konnte ich in den vergangenen Jahren nicht an den nationalen Meisterschaften teilnehmen. Das war jetzt durch Corona anders, daher genieße ich den Titelgewinn“, so der 30-Jährige. Die Goldmedaille bei den iQ-Foils war allerdings nicht der einzige deutsche Triumph in diesem Jahr. Zuvor hatte er schon in der offenen Klasse, sowohl mit als auch ohne Foils, insgesamt vier Titel in 2021 eingeheimst.

Der Blick von Kördel geht nun in Richtung Marseille: Im Oktober werden hier die Europameisterschaften ausgetragen, in drei Jahren die Olympischen Spiele: „Ich freue mich auf die EM, das Revier mit Welle sollte mir liegen. Ich bin zuversichtlich, dass ich im nächsten Jahr das olympische Nationenticket für Deutschland holen kann und dass ich dann auch 2024 dabei bin“, sagt Kördel und hofft trotzdem, dass sich die deutsche Konkurrenz von seiner aktuellen Überlegenheit nicht abschrecken lässt. „Es wäre super, wenn sich die Klasse weiter entwickelt und wenn Fabian und Lars weiter dranbleiben, so dass wir eine gute Trainingsgemeinschaft bilden können.“ Gemeint waren Fabian Wolf (NRV Hamburg) und Lars Poggemann (Kieler YC), die bei den nationalen Titelkämpfen auf den Plätzen zwei und drei landeten.

Lena Erdil siegt im Kieler Heimatrevier

Bei den Frauen musste Lena Erdil zwar einen dritten Platz verkraften. Da sie den aber streichen konnte, fiel ihr Titelgewinn ebenso überlegen aus wie der ihres männlichen Kollegen. „Es war zwar nur eine kleine Gruppe am Start, aber es ist gut zu zeigen, dass sich die Klasse entwickelt. Der DM-Titel ist mir schon wichtig. Es ist immer schön, sich damit schmücken zu können.“

Souverän surfte Lena Erdil auf ihrem Heimatrevier zum deutschen Premieren-Titel der iQ-Foils. Quelle: Ralf Abratis

Die 32-Jährige hat mit der Chance auf einen Olympiastart ihre Worldcup-Karriere erst einmal unterbrochen und hofft nun, dass sich ihr Kieler Heimatrevier nach der Kieler Woche und der Deutschen Meisterschaft weiter zu einem Hotspot der iQ-Foiler entwickelt: „Es ist gut, dass wir hier in diesem Jahr vertreten waren – auch für die Wettfahrtleitung. Die haben sich auf uns einstellen können. Zur nächsten Kieler Woche könnten dann durchaus größere Felder am Start sein.“

Lena Erdil: „Der Kampf um Olympia hat begonnen“

Mit Blick auf Olympia sieht Lena Erdil bereits jetzt großen Zeitdruck: „Die EM in Marseille im Oktober ist eine der wenigen Möglichkeiten, um auf dem Olympiarevier zu surfen. Danach schotten sich die Franzosen in Kooperation mit den Briten ziemlich ab. Man merkt, dass der Kampf um Olympia begonnen hat. Jetzt ist die Zeit, um einen Vorsprung aufzubauen.“ Vor Kiel setzte sich Lena Erdil gegen Sophia Meyer (Berlin) und Alisa Engelmann (Bodensee) durch.

Josse Bonatz und Charly Barth jubeln über DM-Titel der 49erFX

Die Titel bei den Skiffs wurden in Abwesenheit der deutschen Spitzenteams nach elf Wettfahrten vergeben. Eine Woche, nachdem sein kleiner Bruder Tjelle Bonatz den Silbernen Opti gewonnen hat, durfte nun Josse Bonatz mit seinem Vorschoter Charly Barth über den DM-Titel der 49erFX jubeln. Sie siegten vor den Süd-Damencrews Sophie Steinlein/Bente Batzing und Katharina Schwachhofer/Elena Stoltze. Bei den 49ern musste sich die Kieler Internats-Connection Mewes Wieduwild/Jesper Bahr nur knapp den neuen Meistern Niklas Engelmann/Justus Mickausch geschlagen geben. Auf Rang drei landeten Moritz Dorau/Riko Rockenbauch (Schluchsee).

Josse Bonatz segelte mit Vorschoter Charlie Barth im 49erFX am letzten Tag der Meisterschaft auf Rang eins. Quelle: Ralf Abratis

Nach Sturm am Donnerstag, Regen am Freitag, bedecktem Himmel am Sonnabend lud der veranstaltende Klub Wind und Welle schließlich bei Sonnenschein zur Siegerehrung und überreichte den Erfolgscrews die Preisgeld-Schecks.