So eindrucksvoll war mein Erlebnis vor 90.000 Zuschauern

Es ist ein unwirkliches Gefühl, Teil eines Weltrekordes zu sein, wenn jemand einen darauf anspricht. Man kann die Dimension nicht greifen, in der sich dieses Spiel für den weiblichen Fußball bewegt hat. Am Freitagabend haben wir 1:5 beim FC Barcelona verloren. Sportlich enttäuschend und so nicht zu erwarten.

Aber dieses besondere Gefühl, das meine Emotionen auch jetzt noch etwas treibt, kommt von der Kulisse. Über 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die pausenlos über 90 Minuten ihre Mannschaft angefeuert, die Vereinshymne mit voller Inbrunst gesungen, Trommeln, Fahnen, Trikots und Schals mitgebracht haben, um ihre Frauen zu unterstützen, nach vorne zu peitschen, zu belohnen und den Sieg mit ihnen zu feiern.

Das habe ich in dieser Größenordnung noch nie erlebt, und ich weiß auch nicht, ob es mir nochmals in meiner Karriere vergönnt sein wird. Es ist für mich einfach unvorstellbar, jedes Wochenende solch eine oder auch eine vergleichbare Kulisse zu haben. Gleichwohl wäre es sehr erstrebenswert! Es war mir also eine Ehre – auch wenn wir nur die Auswärtsmannschaft waren.

Deswegen freue ich mich sehr auf das Rückspiel am Samstag! Nicht nur, um die Chance auf eine Ergebniskorrektur zu haben, sondern auf einen neuen Zuschauerrekord in Wolfsburg. Bisher liegt unsere vereinsinterne Bestmarke für ein Heimspiel der VfL-Frauen bei 12.464 Zuschauerinnen und Zuschauern. Gegen den FC Barcelona hoffen wir nun auf 20.000 Fans. Dieser Wolfsburger Rekord wäre dann zwar in einer anderen Größenordnung anzusiedeln als der vom vergangenen Freitag. Dennoch könnten wir damit einen weiteren Meilenstein in der Wolfsburger Fußballgeschichte feiern.

Von Almuth Schult/RND