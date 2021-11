Bremerhaven

Der Rausch des Wochenendes war auch am Montagmorgen noch nicht verflogen. „Es war traumhaft. Das bietet uns ganz neue Perspektiven für die Saison“, sagte Markus Baumgartner, Trainer des 1. Latin Teams Kiel, euphorisch. Sein Team hatte am Sonnabend bei den deutschen Meisterschaften der Lateinformationen in Bremerhaven für die große Überraschung gesorgt: Kiel tanzte mit der Choreographie „No Limit“ auf Platz fünf und erreichte als einziger Aufsteiger die Zwischenrunde.

Latin Team Kiel bei der DM: Früh aufstehen für die Maske

Um 6.30 Uhr hatte der Tag für das A-Team des 1. LTK im Hotel in Bremerhaven begonnen. Die Haare der Damen wurden mit Schaumfestiger und massig Gel nach hinten gebunden und zu einem tiefen Dutt gesteckt. Trainerin Irina Marschall schminkte die Tänzerinnen. Die Herren fixierten mit Haarspray ihre Gelfrisur, manche zogen sich Augenbrauen und Wimpern nach. Alle Tänzerinnen und Tänzer rieben sich mit gebräunter Creme ein – mehrere Stunden dauernde Vorbereitungen.

Fast fertig ging es um 10.30 Uhr weiter in die Stadthalle Bremerhaven. Und so kamen die Tanzpaare aus Kiel nach erfolgreicher Stellprobe am Vormittag nicht mehr unter Zeitdruck. „Das hat für Ruhe gesorgt“, sagte Christine Raap, die seit 2018 im A-Team tanzt.

1. LTK tanzt nach Seriensieger Gold-Grün-Gold Bremen

Aus der Ruhe brachte die Mannschaft auch nicht das unglückliche Auslosungsergebnis für die Vorrunde: Das 1. LTK musste als letztes Team und gleich nach dem Favoriten und späteren Titelgewinner, dem Grün-Gold-Club Bremen, aufs Parkett. Die zwölf Wertungsrichter hatten den direkten Vergleich zwischen dem Bremer Seriensieger und dem DM-Neuling aus Kiel. „Für uns hat das keine Rolle gespielt. Wir waren komplett auf uns fokussiert“, berichtete Raap.

Lesen Sie auch So trainiert das 1. Latin Team Kiel für die Bundesliga

Vor 1200 Zuschauern in der Halle, davon 50 mitgereiste Fans aus Kiel mit Plakaten und Fähnchen, marschierte das Team am späten Nachmittag auf die Tanzfläche. Die acht Paare tanzten energetisch, emotional, synchron. „Wir haben gezeigt, dass wir nicht aus Zufall den Aufstieg in die Bundesliga geschafft haben“, sagte Markus Baumgartner.

1. LTK hat für Bundesliga-Premiere „Blut geleckt“

Der Einzug in die Zwischenrunde war für den Aufsteiger zuvor das große Ziel, vielleicht sogar ein Traum gewesen. Drei der neun Teams mussten die Kielerinnen und Kieler dafür hinter sich lassen. „Viele haben nicht damit gerechnet, dass wir das schaffen“, sagte Tänzerin Christine Raap. Doch wenige Minuten nach dem Auftritt brach in der Umkleidekabine des 1. LTK frenetischer Jubel aus. Sie hatten es geschafft.

Zur Galerie Das 1. Latin Team Kiel holte bei den deutschen Meisterschaften der Lateinformationen in Bremerhaven überraschend Platz fünf.

Am Abend durfte die Kieler Formation zum Bonustanz noch einmal aufs Parkett. Auch in der Zwischenrunde gelang eine nahezu fehlerfreie Performance. Ein kleiner Ausrutscher, eine nicht ganz zu Ende getanzte Pirouette, fiel kaum ins Gewicht dank sauberer Bilder und Bildwechsel. Am Ende stand ein starker fünfter Platz bei der DM-Premiere, der große Hoffnung macht für die Bundesligasaison, die am 15. Januar 2022 in Bremen beginnt. „Wir haben gehört, dass ein, zwei Teams aus der Finalrunde für ins in Reichweite sind. Wir haben Blut geleckt. Vielleicht geht da noch mehr“, sagte Baumgartner.

Auch in der Ersten Bundesliga der Lateinformationen wird das LTK mit der Choreographie „No Limit“ antreten. Ein Titel, der zu dieser Mannschaft passt. In Bremerhaven haben die Tänzerinnen und Tänzer aus Kiel gezeigt, dass es für sie so schnell keine Grenzen gibt.

Das 1. Latin Team Kiel lädt am 11. Dezember, 16 Uhr, in der Sporthalle des Bildungszentrums Mettenhof, Vaasastraße 43, zu einer Präsentation der A-, B- und C-Teams ein (Eintritt sechs Euro). Der Einlass nach 3G-Regeln beginnt ab 15 Uhr.