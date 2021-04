Am Mittwoch endete die Bewerbungsfrist für die Modellprojekte Sport, die in Schleswig-Holstein ab dem 19. April an den Start gehen sollen. Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack gab nun bekannt, wie viele Bewerber es für die Modellprojekte gibt und wann die Jury die Teilnehmer bestimmt.