Kiel

Etwa 1200 Läufer, darunter sogar Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, machten am späten Vormittag gut gelaunt trotz Wind und Nieselregens laufend das Ostufer in Kiel unsicher. Die Siege in den Hauptläufen waren dabei in diesem Jahr stark umkämpft und gingen schlussendlich an die beiden Leichtathletikasse Miguel Molero-Eichwein (Spiridon Schleswig) in 32:17 Min. und Maya Rehberg (SG TSV Kronshagen/ Kieler TB) in 36:45 Min. Vorjahressiegerin Jessika Ehlers verpasste so zwar den Hattrick, doch eine neue Saisonbestzeit von 36:59 Min. ließ auch sie im Ziel strahlen.

Zuschauer motivierten die Teilnehmer des Fischhallenlaufs

Den Beginn machten allerdings 252 Schüler, die morgens um 9.55 Uhr auf die 5-km-Strecke durchs Marinearsenal und die namensgebenden Fischhallen geschickt wurden. Schnellste Schule wurde hier dreifacher Ausführung die Toni-Jensen-Gemeinschaftsschule, die mit Torge Kaack in 17:59 Min. auch den schnellsten Schüler schickte. Nicht unweit dahinter kam Sarah Dohse ( USC Kiel) in 19:07 Min. als erste Schülerin ins Ziel. Trotz des immer ungemütlicher werdenden Wetters hatten sich zahlreiche Zuschauer nicht nur am Dreh- und Angelplatz an der Ellerbeker Schule versammelt, sondern auch rundum die Strecke für Motivation unter den Teilnehmer gesorgt.

„Das ist doch wirklich das schöne am Fischhallenlauf, da wirst du einfach überall angefeuert“, erzählte die drittplatzierte des 10-km-Laufs Judith Baines (Team Kriwat Sport) im Ziel ehe sie wie so viele andere Eltern und Großeltern ihren jüngsten Spross beim abschließenden Bambinilauf anfeuerte.