Kiel

Platz zwei in der Zweiten Volleyball-Bundesliga bleibt in Reichweite. „Wir werden alles reinlegen, um oben anzugreifen“, sagte Adler-Coach Matthes Behlen nach dem Heimsieg. Schon am kommenden Sonnabend (20 Uhr) kommt es in Kiel zum Spitzenspiel gegen den Moerser SC.

Klaua kurzfristig doch an Bord

Eine gute Nachricht vor dem ersten Ballwechsel, denn kurzfristig stand auch Außenangreifer Peter Klaua seinem Team zur Verfügung, bekam der angehende Hotelkaufmann für den Sonnabendabend frei. Sehr zur Freude von Coach Behlen: „Wir hoffen, dass wir bei den nächsten Spielen auch auf ihn zählen dürfen.“ Am zunächst gerupften Adler-Gefieder im ersten Satz änderte allerdings auch das nicht viel. Der KTV offenbarte erneut – taktische und technische – Schwierigkeiten im Aufschlag, geriet mit 14:19 in Rückstand, litt unter Missverständnissen und musste den ersten Abschnitt mit 20:25 gegen den Turnverein aus dem niedersächsischen Achim abgeben.

Starker zweiter Satz der Adler Jungs

„Wir kommen zuletzt oft nicht in den Rhythmus, dann werden die Spiele knapp, die Spieler unsicher, daraus ergeben sich Folgewirkungen“, resümierte Matthes Behlen, der sich in Satz zwei über ein verändertes Gesicht seiner Mannschaft freute. Der spätere MVP Robin Hanke mit einer Aufschlagserie, Peter Klaua über Außen, Lukas Radzuweit über die Diagonalangreifer-Position – so setzte sich der KTV auf 13:5 und 19:8 ab, bekam plötzlich sicherer die Bälle auf den Boden. „Das war richtig gut“, so Behlen zum 25:14-Satzgewinn.

Doch entschieden war die Partie damit noch lange nicht. Die Achimer blieben hartnäckig, punkteten im dritten Satz zusehends über Außen und Diagonal, die Adler bekamen keinen Zugriff im Block, gerieten mit 5:8 ins Hintertreffen.

Finaler Jubel dank MVP Hanke

Behlen brachte Janosch Maas im Mittelblock für Kapitän Olaf Müller („Er hat seine Sache gut gemacht“), raufte sich angesichts weiterhin knapper Aufschläge ins Aus und unglücklicher Lösungen bis zum 23:23 die Haare, durfte beim 25:23 aber aufatmen. Ähnlich verlief der – weiterhin stark fehlerbehaftete – vierte Satz, in dem die Badener sogar mit 23:22 in Führung lagen, ehe Robin Hankes Aufschlagdruck und ein konzentriertes Finish den finalen Jubel im Adlerhorst auslösten. „Ein Arbeitssieg – im Bereich Aufschlag müssen wir unbedingt solider werden“, resümierte Behlen mit Blick auf die beiden anstehenden Spitzenspiele gegen Moers (27. März) und nach Ostern gegen Tabellenführer Lindow-Gransee (10. April).

Kieler TV: Behr, Gennermann, Maas, Bürger, Hanke, Hinrichsen, Wittmüss, Tanner, Sievers, Behlen, Radzuweit, Müller, Lehmann, Klaua.