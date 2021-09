Baden

Es war 22:43 Uhr am Sonnabendabend, 151 Minuten waren gespielt und die Kräfte aufgezehrt, als Robin Hanke den Ball am Block vorbeizirkelte und den dritten Spielball für die Volleyball-Zweitligisten der KTV Adler beim TV Baden verwandelte. In einem Marathon-Match sicherten sich die Kieler mit 3:2 (21:25, 29:27, 25:22, 21:25, 15:11) den zweiten Saisonsieg.

Matthes Behlen: Eines der längsten Spiele seiner KTV-Zeit

Wenn Technik und Taktik nicht funktionieren, dann müssen andere Tugenden bemüht werden. Den Kieler Adlern ist es in Achim mit viel Mühe gelungen, vom gewohnten Spiel umzuschwenken. Da die Präzision fehlte, griff der Kampfgeist. Weil das schnelle Spiel nicht lief, zählte die Ausdauer. „Das ist wohl eines der längsten Spiele, die ich je mit der KTV-Mannschaft gespielt habe“, sagte ein sichtlich erleichterter Trainer Matthes Behlen.

Eine Stunde und elf Minuten hatte es gedauert, bevor Behlen überhaupt mal jubelnd die Arme in die Höhe reißen durfte. Da hatte sein Team gerade den 1:1-Satzausgleich erzwungen, beim Satzball dreimal die Badener Schmetterbälle kurz vorm Boden gerettet, bevor auf der Gegnerseite die Kraft ausging und der vierte Angriffsschlag im Aus landete. Bis dahin zeigte das Kieler Spiel ungewohnte Schwächen. „Im ersten Satz passte kaum etwas. Auch Moritz (Zuspieler Moritz Behr, d. Red.) fehlte es – völlig ungewöhnlich – an der Abstimmung“, so Behlen. Doch die Kieler blieben dran. „Kämpferisch war es ein ganz starkes Spiel.“

Fünf-Punkte-Lauf im entscheidenden Satz sichert Kieler Sieg

Lange und umkämpfte Ballwechsel machten die Partie zu einem intensiven Spiel, in dem Behlen viel wechselte, das immer ausgeglichen war und das am Ende doch noch durch das gute Kieler Zusammenspiel entschieden wurde: Robin Hanke und Peter Klaua schulterten die Angriffslast der Adler, das Zuspiel von Behr passte wieder. Und nach einem Fünf-Punkte-Lauf zum 12:7 im Tiebreak war die Vorentscheidung zugunsten des KTV gefallen.

Kieler TV: Behr, Bürger, Gennermann, Hanke, Hinrichsen, Klaua, Maas, Müller, Radzuweit, Sievers, Tanner, Wittmüss