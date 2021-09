Kiel

Die Adler sind zurück vor heimischem Publikum – und wie! Mit schnellem Spiel und großer Stimmung stürmten die Zweitliga-Volleyballer des Kieler TV in 82 Minuten zum klaren 3:0 (25:15, 25:19, 26:24) gegen den VC Bitterfeld-Wolfen. Das Spiel war die nahtlose Fortsetzung der Heimspiel-Serie der vergangenen Saison, als die Adler in der Hein-Dahlinger-Halle ungeschlagen blieben.

„Papa Jenne“ bewahrt sein Team vor einer Verlängerung

„Es war großartig, die Zuschauer wieder in der Halle zu haben. Und der Spielverlauf zum Match-Ende hat für tolle Emotionen gesorgt“, strahlte Adler-Trainer Matthes Behlen. Übertroffen wurde seine Freude und die des Teams nur durch das Strahlen von Jenne Hinrichsen. Er ist vor wenigen Tagen Vater einer Tochter geworden, sorgte in der Endphase des Spiels mit einer Aufschlagserie dafür, dass die Kieler nicht in die Verlängerung mussten, und wurde schließlich zum MVP auf Adler-Seiten geehrt.

Das erste Kieler Zuschauerspiel nach eineinhalb Jahren wurde allerdings nicht durch Einzelaktionen geprägt. „Wir haben gegen ein Team verloren, nicht gegen herausragende Spieler“, so Jorge Ricardo Munari, Bitterfelds Trainer weiter. „Kiel spielt seit Jahren zusammen, hat eine sehr gute Mannschaftskommunikation.“ Es war ein Lob, das Matthes Behlen ins Konzept passt. Denn die Einheit der Mannschaft wird bei ihm großgeschrieben.

So stehen auch die Spieler von der Bank nicht nur neben dem Feld, sondern sind dafür verantwortlich, in geschlossener Formation die Stimmung hochzuhalten. Ein klarer Unterschied zu den Gästen aus Bitterfeld. Während deren Bank-Reihe eher mit individuellen Aufgaben beschäftigt war, agierten die Kieler im Zusammenspiel mit den Trommlern auf der Tribüne als Taktgeber für die Sechs auf dem Feld.

Adler vom ersten Aufschlag an im Spiel

So fanden die Hausherren mit dem ersten Aufschlag in das Spiel, agierten in allen Mannschaftsbereichen konzentriert und auf den Punkt: ein passgenaues Zuspiel, erfolgreiche Angriffe, gute Blocks. Das Resultat: schnelles Spiel, schneller Satzerfolg. Und in der Satzpause durfte weiter in Erfolgen geschwelgt werden, als der 17-jährige Momme Lorenz im Interview von der Beach-DM vor zwei Wochen berichtete. Das große Kieler Talent ließ sich dort erst im Viertelfinale bremsen.

Kaum zu bremsen schien auch das weitere Kieler Spiel. Allerdings mussten die Punkte mit weiterem Spielverlauf härter erarbeitet werden, da Bitterfeld mehr entgegenzusetzen hatte, und „wir nicht mehr ganz so exakt und mit dem gleichen Druck spielten wie im ersten Satz“, so Behlen. Die Belohnung für die Zuschauer waren hart umkämpfte Ballwechsel. Es wurde geschlagen, gelegt, gerettet und bis zum finalen Touchdown gefightet.

Blockpunkt durch Janosch Maas beendet das Spiel

Nach erfolgreichem zweiten Satz für die Kieler schien der dritte Durchgang sogar eine Beute für die Bitterfelder zu werden. Sie führten klar zur Satzmitte, ließen dann eine Kieler Blockserie zu, bevor sie sich wieder absetzten und beim Stande von 23:18 den 1:2-Satzanschluss in der Hand hatten. Dann aber kam die Aufschlagserie von Jenne Hinrichsen, als er ausgerechnet Lukas Pockrandt, den bis dahin besten Bitterfelder, aus dem Spiel nahm. VC-Trainer Munari versuchte noch zu reagieren, wechselte seinen Führungsspieler aus. Aber die Kieler nutzten das Momentum und drehten den Satz mit einem Blockpunkt von Janosch Maas zum 26:24 und damit zum umjubelten 3:0.

KTV Adler: Moritz Behr, Jenne Hinrichsen, Peter Klaua, Janosch Maas, Olaf Müller, Lukas Radzuweit, Bengt Sievers, Lasse Wittmüss.