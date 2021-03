Kiel

Während dieser Tage in Hallen und Stadien in Deutschland erste Modelle für die Zuschauerrückkehr erprobt werden, füllt sich auch beim Kieler TV in der Hein-Dahlinger-Halle erstmals wieder die Tribüne – wenn auch nur mit Fans aus Pappe. Der KTV hat sich für das Topspiel der Zweiten Volleyball-Bundesliga Nord am Sonnabend (20 Uhr) gegen den Moerser SC bei den Handballern des THW 40 Papp-Fans ausgeliehen, die eigentlich die Wunderino-Arena füllen.

Coach Behlen: Haben geniale Chance, uns von Moers abzusetzen

Die Aktion, die bei den Kieler Klubs unter dem Motto „sportliche Amtshilfe“ läuft, zeigt, welche Bedeutung das Spiel für die Adler hat. „Wir haben jetzt die geniale Möglichkeit, uns gleich von Moers abzusetzen“, sagt KTV-Coach Matthes Behlen vor dem Spiel. Unter der Woche war der MSC in der Tabelle hinter den KTV auf Platz drei zurückgefallen, nachdem die wenigen absolvierten Partien des USC Braunschweig annulliert worden waren, die wegen einer behördlichen Verfügung monatelang nicht hatten spielen dürfen. Moers bekam drei Punkte abgezogen. Kiel hatte hingegen noch Hin- und Rückspiel gegen die Braunschweiger offen.

Moers’ Abrutschen in der Tabelle ist aber auch Folge einer durchwachsenen Rückserie. „Es ist nicht mehr das Spiel, das sie sich vorstellen“, sagt Behlen. „Sie kommen eher mal unter Druck, machen Fehler, die sie in der Hinrunde so nicht gemacht haben.“

Das Thema der Trainingswoche war bei den Adlern wieder der Aufschlag. „Wir versuchen da den Druck herauszunehmen, damit die Jungs ein bisschen freier Aufschlagen.“ Freie Köpfe fordert der Trainer von seinen „Jungs“ auch beim Blick auf die neue Tabelle, nach der der KTV plötzlich aus eigener Kraft Meister werden kann. „Die rechnen alle. Ich gucke mir das gar nicht an“, sagt Behlen mit Blick auf sein Team – und warnt. „Wenn die sich damit beschäftigen, ist es bisher immer schiefgegangen.“

Denn wer nach ganz oben will, muss auch die Spitzenteams schlagen. Das gilt auch für die Adler, beim 1:3 im Hinspiel in Moers nicht gut aussahen...