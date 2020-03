Vollbremsung für Kieler Adler

Kiel

Es gibt keinen Meister, keine sportlichen Absteiger. Es hat diese Saison sozusagen nie gegeben. Oder? Zumindest das Loch im Geldbeutel der Adler des Kieler TV ist echt und schmerzvoll.

2. Bundesliga wird von zwölf auf 14 Teams ausgestockt

„Wir wollten nicht durch irgendeine ersatzweise Wertung in die Abstiegsfrage eingreifen“, wird VBL-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung in einer Mitteilung zitiert. Aufsteiger aus Liga drei soll es trotzdem geben, die Liga von zwölf auf 14 Teams aufgestockt werden. Die Lizenzierungsfristen werden von der VBL nach hinten geschoben.

Nächste Saison für Kieler TV gesichert

Die gute Nachricht vorweg: „Die kommende Saison ist Stand jetzt nicht gefährdet, wir sind sehr gut aufgestellt. Wir haben einen großen Sponsorenpool, und jetzt ist nicht absehbar, ob Sponsoren abspringen“, sagt KTV-Teammanager Jörg Pelny.

Fünf Partien fallen für die Kieler Adler weg

Der KTV geht also in seine dritte Bundesliga-Saison, doch zu frisch sind noch die Auswirkungen der abrupten Vollbremsung im aktuellen Spielbetrieb. „Besonders die Zuschauereinnahmen fehlen, das ist ärgerlich“, so der 49-jährige Pelny. Beim 3:0 gegen den USC Braunschweig am 29. Februar wurde der letzte Ballwechsel der Adler-Jungs gespielt, fünf Partien standen für die Mannschaft von Trainer Matthes Behlen noch auf dem Spielplan – zwei Heimspiele gegen den FC Schüttorf 09 (21. März) und den Moerser SC (18. April), drei Auswärtsmatches beim CV Mitteldeutschland und VCO Berlin (14./15. März) sowie beim VC Bitterfeld-Wolfen (5. April).

KTV fehlen am Ende mindestens 7000 Euro

Die dem Klub entgangenen Zuschauereinnahmen – der KTV spielt vor durchschnittlich 400 Besuchern – beziffert Jörg Pelny auf 1000 Euro pro Spiel. Auch auf den Hotel- und Bus-Charterkosten in Höhe von rund 5000 Euro bleibt der KTV sitzen. In der Summe ergibt sich bei einem Jahresetat von rund 60 000 Euro also eine Lücke von mehr als zehn Prozent des Saisonbudgets. „Bei der Konkurrenz wird oft vom ,besten Publikum der Liga’ gesprochen“, sagt Pelny. „Wir hoffen auch jetzt auf unsere tollen Fans und ihre Solidarität.“ In der abgebrochenen Spielzeit, in der der KTV zuletzt mit 33 Punkten auf Platz vier rangierte, zählte Adler rund 100 Dauerkartenbesitzer.

Behlen : "Gehen mit gutem Gefühl aus der Saison"

Trotz Vollbremsung und Abbruch: Sportliche gehe man, so Trainer Behlen (60), „eher mit einem guten Gefühl aus der Saison, weil wir in den letzten Spielen sehr gut performt haben“. Alle Akteure sind Amateure, Spielergehälter werden beim KTV nicht bezahlt. Die Adler-Jungs sind Idealisten. „Die Spieler haben Lust auf die Leute, diese Struktur in der Mannschaft muss erhalten bleiben“, sagt Behlen.

Trotz der Enttäuschung über das vorzeitige Saison-Aus und den geplatzten Doppel-Auswärtstrip nach Spergau und Berlin haben alle Spieler signalisiert, an Bord zu bleiben. Behlen: „Natürlich ist alles ein bisschen bitter. Außerdem wird in der kommenden Saison die Belastung durch zwei zusätzliche Heimspiele für unsere zahlreichen freiwilligen Helfer größer. Und uns fehlt ein angemessener Saisonabschluss mit unseren Zuschauern.“ Aber der Coach, der auch als Oberstudienrat am Gymnasium Altenholz derzeit ins Home Office gezwungen ist, weiß: „Wir müssen uns in der Liga nicht verstecken.“ Schade sei, dass viele Spieler nun auf die Beachvolleyball-Saison als Kompensation gehofft hatten, doch die deutsche Tour und der Beginn der schleswig-holsteinischen Serie sind bereits abgesagt. Geisterspiele als Alternative zur Komplettabsage hätte Behlen nicht bevorzugt: „Ich glaube, dass sich die Fußballer keinen Gefallen tun – Geisterspiele machen doch auch den Spielern keinen Spaß.“

Kapitän Müller : "Platz vier ist schön"

Bei den Spielern hält sich die Trauer zunächst in Grenzen: „Wir können erhobenen Hauptes aus der Saison gehen“, sagt KTV-Kapitän Olaf Müller. „Die zweite Saison war erwartungsgemäß schwieriger, die Konkurrenz hat uns ernster genommen. Und gerade am Anfang auswärts haben wir manches Mal saftig auf die Mütze bekommen. Aber dann haben wir uns gesteigert, und Platz vier ist schön. Wir waren sorgenfrei, hatten mit dem Abstieg ja nichts zu tun“, so der 29-Jährige weiter. Nur eine Sache, die sitzt tief bei den enthusiastischen Volleyballern, die in dieser Saison die Hein-Dahlinger-Halle so oft zum Kochen gebracht haben. Müller: „Es schmerzt nur, dass wir uns alle jetzt nicht mehr regelmäßig sehen.“