Bratislava

Deutschland hat nur noch minimale Chancen auf den Einzug ins Halbfinale der Handball-Europameisterschaften. Am Freitagabend unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason Norwegen mit 23:28 (12:14).

Keine weiteren Ausfälle im DHB-Team

Immerhin, der Abend beginnt mit lange vermisster Kontinuität im Ensemble des Deutschen Handballbundes (DHB), der dieselben Spieler aufzubieten vermag wie am Vortag beim 23:29 gegen Spanien. Der mit dem Coronavirus infizierte Shooter Julius Kühn erfülle, teilt der DHB vor dem Anpfiff mit, noch nicht die „Voraussetzungen für eine Rückkehr ins Turnier“. Also zieht Philipp Weber erneut zwischen Julian Köster und Christoph Steinert die Rückraum-Fäden, sorgt mit einem Schlagwurf für das 2:0 (4.).

Starker Start in der Defensive

In der Defensive wartet Norwegen mit geballtem Kiel-Karacho auf: Sander Sagosen im linken, Harald Reinkind im rechten Rückraum. Mit Kiel kennt sich der Bundestrainer aus, lässt die Halben offensiv stören, immer einen Innenblockspieler dazustoßen – fast eine 3:3-Deckungsformation. Funktioniert gut, Sagosen trifft zweimal bei sechs Versuchen, Norwegens Nationalcoach Christian Berge wechselt nach einer Viertelstunde. Ihm schmecken Jogi Bitters neun Paraden im deutschen Tor nicht. Kapital daraus schlagen kann das DHB-Team allerdings nicht, ist gleich dreimal schludrig bei Kreisanspielen, lässt es an Wurfpräzision vermissen. Kurzzeitig stehen der junge Köster, Lukas Stutzke, David Schmidt im Rückraum – wird die deutsche Klasse am Ende reichen? 12:14 zur Pause.

Unglücklicher Wiederbeginn: Ein gehaltener Wurf vom Zebra in spe Petter Øverby springt vom Fuß Jogi Bitters ins Tor (12:16/33.), startet eine Abwärtsspirale. In der Abwehr können die Deutschen nicht an die ersten 20 Minuten anknüpfen, bekommen auch in einer 3:2:1-Variante mit Köster an der Spitze Sagosen-Ersatz Erik Toft nicht in den Griff. Der stellt mit drei Toren in Folge zum 25:19 (53.) die Weichen auf Sieg. „Wir haben in dieser Phase zu viele Fehler gemacht“, sagt Alfred Gislason später.

Deutschland – Norwegen 23:28 (12:14) Deutschland: Bitter (1.-36. und ab 53. Minute/10 Paraden), Rebmann (36.-53./2) – Golla 4, Wiencek 2, Reichmann 2, Wiede 2, Zerbe 2, Köster 3, Weber 3, Dahmke n.e., Stutzke 1, Ernst, Steinert 1, Schmidt 1, Zieker 2, Drux. Norwegen: Bergerud (1.-60. Minute/12 Paraden), Sæverås (n.e.) – Aga, Sagosen 4, Barthold 4/1, Øverjordet 2, Øverby 1, Toft 7, Tønnesen 1, Bjørnsen 3, Gullerud, O’Sullivan 1, Reinkind 3, Solstad 2, Gulliksen, Blonz n.e. Schiedsrichter: Lah/Sok (Slowenien) – Strafminuten: GER 4 (Drux, Wiencek), NOR 6 (Øverby, Toft, Sagosen) – Siebenmeter: GER 1/0 (Reichmann an den Pfosten), NOR 1/1 – Spielfilm: 2:0, 5:3 (11.), 6:8, 8:10 (25.), 9:12, 12:14 – 12:16, 14:18 (36.), 17:20, 19:25 (53.), 21:25, 23:28 – Zuschauer: 2026 im Zimny stadion Ondreja Nepelu in Bratislava.

Längst können die zum Teil unerfahrenen Deutschen diese Schlacht gegen norwegische Riegel-Spieler wie Magnus Gullerud, Christian O’Sullivan, Øverby nicht mehr gewinnen – die Norweger spielen in einer anderen Liga. „Wir sind jetzt wieder da, wo wir sein wollen, irgendwann im Spiel ist Deutschland nur noch hintergelaufen“, sagt THW-Linkshänder Harald Reinkind, nachdem seine Mannschaft die deutschen Halbfinal-Chancen auf ein theoretisches Minimum pulverisiert hat.

Halbfinale? Davon will Alfred Gislason an diesem Abend ohnehin nichts mehr wissen. „Wir haben nie über das Halbfinale gesprochen und werden es schon gar nicht jetzt tun, wo fast unsere komplette Mannschaft in Einzelhaft isoliert ist“, grummelt der Isländer nach der zweiten Turnier-Niederlage in Folge. Nächster Hauptrunden-Gegner der DHB-Auswahl ist am Sonntag (18 Uhr) Schweden.

Nächster Gegner: Schweden Der hoch gehandelte Vize-Weltmeister hat sich – Niederlage gegen Spanien, Remis gegen Tschechien – in die zweite Turnierphase gezittert, zum Auftakt dann aber Russland deutlich mit 29:23 besiegt. Und das, obwohl auch die Skandinavier vom Coronavirus nicht verschont blieben. Trainer Glenn Solberg musste kurzfristig ohne den Kieler Niclas Ekberg und Daniel Pettersson (Magdeburg) auf Rechtsaußen improvisieren, am Kreis auf Max Darj verzichten. Dennoch setzt die geballte Bundesliga-Power in Gelb-Blau weiter Akzente, insbesondere zwei Flensburger: Spielmacher Jim Gottfridsson glänzt als Gehirn und als Vorbereiter (25 Assists in den ersten vier Spielen), Linksaußen Hampus Wanne als Vollstrecker und vom Siebenmeterstrich. Und im Tor verbreitet Andreas Palicka – ab Sommer in Paris unter Vertrag – Angst und Schrecken. Eine Mannschaft im Aufwärtstrend. Seit dem 32:29 bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro hat Deutschland nicht mehr gegen Schweden gewonnen. Größte Erfolge: Olympia-Silber 1992, 1996, 2000 und 2012, Weltmeister 1954, 1958, 1990 und 1999, Europameister 1994, 1998, 2000 und 2002 – Trainer: Glenn Solberg (seit 2020) – Deutsche Bilanz: 45 Siege, 14 Remis, 50 Niederlagen.

Am Vormittag hatte die Europäische Handballföderation mögliche Konsequenzen für einen vorzeitigen Rückzug der deutschen Mannschaft vom EM-Turnier skizziert. „Ein Ausscheiden hätte nach unserem Rechtssystem eine Sperre der Nation bedeutet, also keine Teilnahme an einer WM-Qualifikation und schwierige Umstände hinsichtlich der EM 2024“, sagte EHF-Generalsekretär Martin Hausleitner. Nicht nur hätte die deutsche Nationalmannschaft also die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden versäumt – dem DHB wäre zudem die Ausrichtung der Heim-EM 2024 entzogen worden.

„Es hätte auch wirtschaftliche Konsequenzen gegeben, bei denen wir auch verpflichtet gewesen wären, sie einzufordern“, führte Hausleitner weiter aus. Kolportiert worden war eine siebenstellige Summe an Regressforderungen pro ausgefallenem Spiel. Der DHB hatte am Mittwoch nach insgesamt zwölf Corona-Fällen eine vorzeitige Abreise in Betracht gezogen.