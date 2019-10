Zebra Quenstedt umjubelter Matchwinner

Hannover

75 Tage vor dem Start in die Europameisterschaft im Januar in Norwegen, Österreich und Schweden haben die Spieler von Bundestrainer Christian Prokop drei Tage nach dem 26:25 gegen Kroatien in Zagreb zwar ihre aufsteigende Form bestätigt. Im Angriffsspiel und insbesondere in der Spielsteuerung wartet jedoch noch so manche Baustelle auf Prokop.

Kapitän Gensheimer treffsicherster Schütze

An seinem 33. Geburtstag war Kapitän Uwe Gensheimer vor 9967 Zuschauern in Hannover beim "Tag des Handballs" mit sechs Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft. Den Sieg aber sicherte schließlich aber nicht der Weltklasse-Linksaußen, sondern Torhüter Quenstedt.Nach seinem parierten Strafwurf gegen Vlado Matanovic versank der 30-Jährige in einer Jubeltraube.

Quenstedt : "Die Lust auf die EM ist da"

„Wenn man kurz vor Schluss den entscheidenden Siebenmeter hält, dann freut mich das natürlich. Die Lust auf die EM ist da. Wer will nicht für sein Land spielen? Aber entscheidend wird jetzt auch meine Leistung in den nächsten Monaten in Bundesliga und Champions League “, sagte Quenstedt kurz nach dem Abpfiff.

Wiede und Drux setzen nicht die gewünschten Impulse

Die Partie gegen die Kroaten war Prokops letzte Gelegenheit in diesem Jahr, seine Spieler unter Wettkampfbedingungen zu testen. Und sie brachte ihm die Erkenntnis, dass er sich in den verbleibenden zweieinhalb Monaten vor allem über den Spielaufbau Gedanken machen muss. Weder Fabian Wiede noch Paul Drux konnten die gewünschten Impulse setzen. Besonders in Halbzeit eins schlichen sich gegen die starke offensive 5:1-Deckung der Kroaten um den Kieler Kapitän Domagoj Duvnjak Missverständnisse und Schwächen im Passspiel ein.

Weinhold Kandidat für die Rückraum-Mitte?

"Da hat uns Kroatien das Heft des Handelns aus der Hand genommen", resümierte Prokop, der sich zwar mit seinem Spielmacher-Duo "sehr zufrieden" zeigte, gleichzeitig aber sowohl die beiden Linkshänder Kai Häfner ( Hannover) und Steffen Weinhold ( THW Kiel) als weitere Option für die Mitte nannte und auch den Rekonvaleszenten Martin Strobel ( Balingen) als "bei uns entscheidenden Mann, wenn seine Leistung stimmt" bezeichnete.

Für die Wende nach dem 11:13 zur Pause sorgten einerseits einige gute Paraden von Dario Quenstedt. Gleichzeitig stabilisierte der deutsche Innenblock aber auch das Verteidigungsspiel gegen die kroatischen Kreisläufer. Der Kieler Hendrik Pekeler agierte hier in Abwesenheit des leicht am Knie verletzten Patrick Wiencek an der Seite des Flensburgers Johannes Golla. "In Zagreb hat man bei Johannes noch viel Nervosität bemerkt. Heute lief es viel besser", lautete Pekelers Fazit. Für die EM dürfte das Kieler Innenblock-Duo Pekeler/ Wiencek gesetzt sein.

Furios kamen die Deutschen in Hannover aus der Pause, setzten sich mit einem 8:2-Lauf auf 19:15 ab (44.), profitierten dabei von zahlreichen Ballgewinnen. Wie schon drei Tage zuvor in Zagreb gab der Europameister von 2016 und WM-Vierte dieses Jahres allerdings auch diesen Vorsprung aus der Hand. Beim 22:22 durch einen Tempogegenstoß von Vlado Matanovic glichen die Kroaten ( Duvnjak: "Wir haben viele junge neue Spieler") aus (55.). Melsungens Kai Häfner war es schließlich, der mit einer feinen Einzelleistung den Siegtreffer zum 24:23 erzielte (60.). Ein Vorsprung, den Dario Quenstedt schließlich festhielt.

Deutschland - Kroatien 24:23 (11:13)

Deutschland: Andreas Wolff (KS Kielce; 1.-30. Minute/3 Paraden), Dario Quenstedt ( THW Kiel; ab 31./8) – Uwe Gensheimer (RN Löwen) 6/3, Johannes Golla ( SG Flensburg-Handewitt) 1, Tobias Reichmann ( MT Melsungen) 3, Fabian Wiede ( Füchse Berlin), Hendrik Pekeler ( THW Kiel) 1, Kai Häfner ( Melsungen) 3, Marcel Schiller ( FA Göppingen) n.e., Franz Semper ( DHfK Leipzig) 1, Julius Kühn ( Melsungen) 3, Fabian Böhm ( TSV Hannover-Burgdorf), Lukas Stutzke ( Bergischer HC), Jannik Kohlbacher (RN Löwen) 3, Timo Kastening ( Hannover), Paul Drux ( Füchse Berlin) 3.

Kroatien: Sego (1.-60. Minute/8 Paraden), Asanin (bei einem 7m/0) – Mihic, Maric 1, Duvnjak 2, Hristic, Stepancic 5, Mileta 1, Sarac, Musa 1, Mamic 2, Sebetic 1, Cindric 5, Matanovic 4/1, Mandic 1, Martinovic, Sipic, Pavlovic.

Schiedsrichter: Brkic/Jusufhodzic ( Österreich) – Strafminuten: GER 4 ( Drux, Pekeler), CRO 2 (Mandic) – Siebenmeter: GER 3/3, CRO 2/1 ( Quenstedt pariert Matanovic) – Spielfilm: 0:1, – Zuschauer: 9967 in der ausverkauften Tui Arena in Hannover.